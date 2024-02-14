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5 токсических фраз родителей, которые ранят психику ребенка

Каких фраз следует избегать родителям (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Взрослые, которые уже имеют детей, часто повторяют ошибки своих родителей в воспитании. Им следует вспомнить, что неприятно их удивляло и заставляло чувствовать стыд в детстве. Важно эти фразы проанализировать, чтобы самим их никогда не использовать.

О том, какие родительские фразы ранят психику ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Центра психологии и развития "Киевский Дворик" в Instagram.

"Ну, я же говорила"

"Родители любят повторять эту фразу, когда ребенок ошибается, или получает негативный жизненный опыт. Например, когда малыш упал с качелей, а родители предупреждали об этом", - говорят психологи.

Обычно эта фраза заставляет чувствовать вину за то, что ребенок пострадал. Но даже получить такой собственный опыт - на самом деле это ценность.

"Я лучше знаю, что тебе нужно"

"Это может касаться чего-либо - от выбора одежды и до университета. В нашей взрослой жизни все еще могут появляться люди, которые считают, что знают лучше нас наши потребности. Помните, что только вы знаете, что комфортнее и лучше для вас", - добавляют эксперты.

"Вырастешь - поймешь"

"Некоторые родительские фразы и наставления действительно имели смысл и это стало очевидным только сейчас. Но разве не было бы лучше, если бы нам все объяснили сразу?" - говорят психологи.

"Мы столько пожертвовали ради тебя"

"Это, наверное, одна из самых страшных вещей, которые можно сказать ребенку. Но, на самом деле, ребенок никогда бы не просил жертвовать чем-то ради него. Однако эта манипуляция также широко используется, чтобы заставить сына или дочь сделать так, как нужно родителям", - говорят специалисты.

"Почему ты всегда думаешь только о себе"

"Такое выражение могло появляться, когда вы учились очерчивать свои границы, не хотели делиться чем-либо, или отказывались выполнять какие-то задачи, которые доставляли вам немалые хлопоты", - отмечают психологи.

Люди, часто слышавшие эту фразу в детстве, во взрослом возрасте тратят много времени, чтобы действительно научиться думать о себе.

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