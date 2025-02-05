5 страв McDonald's, яких дуже не вистачає українцям: яблучні дольки, яєчний МакМаффін і не тільки

Українські шанувальники McDonald's часто мріють про страви, доступні в інших країнах, але відсутні в українському меню. Адже ця всесвітньо відома мережа адаптує меню відповідно до кожної місцевості. Тому у деяких країнах можна зустріти в McDonald's таке, що вам би навіть у голову не прийшло.

Яких страв не вистачає українцям у меню McDonald's і у яких країнах вони точно є, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

1. МакСпагеті (McSpaghetti)

У філіппінських McDonald's можна скуштувати МакСпагеті - це спагеті з солодкуватим томатним соусом, шматочками сосисок та тертим сиром. Ця страва є популярною серед місцевих жителів. Ціна у Філіппінах становить приблизно 55 філіппінських песо (близько 1 долара США).

МакСпагеті (скриншот)

2. МакЛобстер (McLobster)

У Канаді McDonald's пропонує МакЛобстер - сендвіч з нижнім м'ясом лобстера, змішаним з майонезом, на листі салату в м'якій булочці. Ця сезонна страва особливо популярна в прибережних регіонах. Ціна становить близько 8,99 канадських доларів.



МакЛобстер (скриншот)

3. МакАлу Тіккі (McAloo Tikki)

В Індії McDonald's адаптував меню до місцевих смаків, запропонувавши МакАлу Тіккі - вегетаріанський бургер з котлетою з картоплі та гороху, приправленою спеціями, з додаванням свіжих овочів і соусу. Ціна становить приблизно 42 індійські рупії (близько 0,50 долара США).

МакАлу (скриншот)

4. Теріякі Бургер (Teriyaki Burger)

В Японії можна скуштувати Теріякі Бургер - соковиту котлету, покриту солодким соусом теріяки, з майонезом і листям салату в традиційній булочці. Ця страва демонструє японські смаки та є популярною серед місцевих жителів. Ціна становить близько 370 японських єн (приблизно 3,50 долара США).

Теріякі Бургер (скриншот)

5. Яєчний МакМаффін

Класика ранкового меню - англійський мафін, ніжне яйце, канадський бекон і сир, що створюють ідеальний баланс смаків і текстур. І саме такий сніданок можна знайти у меню в США. Ціна такого МакМаффіну - 4 долари США.

Макмаффин (фото: wikimedia.org User Evan-Amos)

Цікаві факти про різні страви у McDonal's