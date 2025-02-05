5 страв McDonald's, яких дуже не вистачає українцям: яблучні дольки, яєчний МакМаффін і не тільки
Українські шанувальники McDonald's часто мріють про страви, доступні в інших країнах, але відсутні в українському меню. Адже ця всесвітньо відома мережа адаптує меню відповідно до кожної місцевості. Тому у деяких країнах можна зустріти в McDonald's таке, що вам би навіть у голову не прийшло.
Яких страв не вистачає українцям у меню McDonald's і у яких країнах вони точно є, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
1. МакСпагеті (McSpaghetti)
У філіппінських McDonald's можна скуштувати МакСпагеті - це спагеті з солодкуватим томатним соусом, шматочками сосисок та тертим сиром. Ця страва є популярною серед місцевих жителів. Ціна у Філіппінах становить приблизно 55 філіппінських песо (близько 1 долара США).
МакСпагеті (скриншот)
2. МакЛобстер (McLobster)
У Канаді McDonald's пропонує МакЛобстер - сендвіч з нижнім м'ясом лобстера, змішаним з майонезом, на листі салату в м'якій булочці. Ця сезонна страва особливо популярна в прибережних регіонах. Ціна становить близько 8,99 канадських доларів.
МакЛобстер (скриншот)
3. МакАлу Тіккі (McAloo Tikki)
В Індії McDonald's адаптував меню до місцевих смаків, запропонувавши МакАлу Тіккі - вегетаріанський бургер з котлетою з картоплі та гороху, приправленою спеціями, з додаванням свіжих овочів і соусу. Ціна становить приблизно 42 індійські рупії (близько 0,50 долара США).
МакАлу (скриншот)
4. Теріякі Бургер (Teriyaki Burger)
В Японії можна скуштувати Теріякі Бургер - соковиту котлету, покриту солодким соусом теріяки, з майонезом і листям салату в традиційній булочці. Ця страва демонструє японські смаки та є популярною серед місцевих жителів. Ціна становить близько 370 японських єн (приблизно 3,50 долара США).
Теріякі Бургер (скриншот)
5. Яєчний МакМаффін
Класика ранкового меню - англійський мафін, ніжне яйце, канадський бекон і сир, що створюють ідеальний баланс смаків і текстур. І саме такий сніданок можна знайти у меню в США. Ціна такого МакМаффіну - 4 долари США.
Макмаффин (фото: wikimedia.org User Evan-Amos)
Цікаві факти про різні страви у McDonal's
- Одним з найулюбленіших гарнірів до дитячого меню є яблучні дольки. Також їх можна замовити до сніданку. Такі дольки є у меню McDonald's у США й ціна - близько 1,50 долара за порцію.
- У Гонконгу пропонують відвідувачам Taro Pie - це солодкий десерт на основі таро, якій дуже популярний в азіатських країнах. Виглядає він як пиріжок з ніжною начинкою і коштує приблизно 2,30 долара.
- У Південній Кореї в меню можна знайти МакКімчі - це бургер з гострою ферментованою капустою кімчі, без якої неможливо уявити корейську кухню.
- МакФондю спробувати можна у Франції - це теплий бургер с сиром, який тягнеться.
- В Іспанії та Латинській Америці в меню McDonald's можна побачити МакЧуррос - маленькі, хрусткі чуррос, які неймовірно смакують з карамельним або шоколадним соусом.
- У Франції є МакБагет - класичний французький багет з шинкою, сиром та гірчицею.
- McBeer можна замовити у Німеччині, Хорватії, Італії, Франції, Чехії, Румунії та Іспанії. А в Аргентині вам запропонують вино.
- В Індонезії та Малазії можна скуштувати рисову кашу зі шматочками курки, яйцем, перцем та цибулею, яка називається Bubur Ayam.
- У Туреччині - McTurco, це звичайний бургер, але у лаваші.
- В Іспанії можна поїсти традиційний суп гаспачо, а в Ізраїлі пропонують кошерне меню.
- Якщо поїдете у Норвегію - обов'язково спробуйте McLaks - бургер з сьомгою, овочами та салатом.
Раніше ми писали про те, коли у McDonald's з'явився перший Happy Meal та яка мега-популярна страва була у меню та зникла.
А ще розповідали про те, скільки всього у світі є McDonald's та у яких країнах його зовсім немає.
Під час написання матеріалів використані джерела: офіційні сайти McDonald's для окремих країн, статті з міжнародних ЗМІ.