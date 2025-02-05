5 блюд McDonald's, которых очень не хватает украинцам: яблочные дольки, яичный МакМаффин и не только
Украинские поклонники McDonald's часто мечтают о блюдах, доступных в других странах, но отсутствующих в украинском меню. Ведь эта всемирно известная сеть адаптирует меню в соответствии с каждой местностью. Поэтому в некоторых странах можно встретить в McDonald's такое, что вам бы даже в голову не пришло.
Каких блюд не хватает украинцам в меню McDonald's и в каких странах они точно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
1. МакСпагетти (McSpaghetti)
В филиппинских McDonald's можно попробовать МакСпагети - это спагетти со сладковатым томатным соусом, кусочками сосисок и тертым сыром. Это блюдо является популярным среди местных жителей. Цена в Филиппинах составляет примерно 55 филиппинских песо (около 1 доллара США).
Макспагетти (скриншот)
2. МакЛобстер (McLobster)
В Канаде McDonald's предлагает МакЛобстер - сэндвич с нижним мясом лобстера, смешанным с майонезом, на листе салата в мягкой булочке. Это сезонное блюдо особенно популярно в прибрежных регионах. Цена составляет около 8,99 канадских долларов.
МакЛобстер (скриншот)
3. МакАлу Тикки (McAloo Tikki)
В Индии McDonald's адаптировал меню к местным вкусам, предложив МакАлу Тикки - вегетарианский бургер с котлетой из картофеля и гороха, приправленной специями, с добавлением свежих овощей и соуса. Цена составляет примерно 42 индийские рупии (около 0,50 доллара США).
МакАлу (скриншот)
4. Терияки Бургер (Teriyaki Burger)
В Японии можно попробовать Терияки Бургер - сочную котлету, покрытую сладким соусом терияки, с майонезом и листьями салата в традиционной булочке. Это блюдо демонстрирует японские вкусы и является популярным среди местных жителей. Цена составляет около 370 японских иен (примерно 3,50 доллара США).
Терияки Бургер (скриншот)
5. Яичный МакМаффин
Классика утреннего меню - английский маффин, нежное яйцо, канадский бекон и сыр, создающие идеальный баланс вкусов и текстур. И именно такой завтрак можно найти в меню в США. Цена такого МакМаффина - 4 доллара США.
Макмаффин (фото: wikimedia.org User Evan-Amos)
Интересные факты о различных блюдах в McDonal's
- Одним из самых любимых гарниров к детскому меню являются яблочные дольки. Также их можно заказать к завтраку. Такие дольки есть в меню McDonald's в США и цена - около 1,50 доллара за порцию.
- В Гонконге предлагают посетителям Taro Pie - это сладкий десерт на основе таро, которой очень популярен в азиатских странах. Выглядит он как пирожок с нежной начинкой и стоит примерно 2,30 доллара.
- В Южной Корее в меню можно найти МакКимчи - это бургер с острой ферментированной капустой кимчи, без которой невозможно представить корейскую кухню.
- МакФондю попробовать можно во Франции - это теплый бургер с сыром, который тянется.
- В Испании и Латинской Америке в меню McDonald's можно увидеть МакЧуррос - маленькие, хрустящие чуррос, которые невероятно вкусные с карамельным или шоколадным соусом.
- Во Франции есть МакБагет - классический французский багет с ветчиной, сыром и горчицей.
- McBeer можно заказать в Германии, Хорватии, Италии, Франции, Чехии, Румынии и Испании. А в Аргентине вам предложат вино.
- В Индонезии и Малайзии можно попробовать рисовую кашу с кусочками курицы, яйцом, перцем и луком, которая называется Bubur Ayam.
- В Турции - McTurco, это обычный бургер, но в лаваше.
- В Испании можно поесть традиционный суп гаспачо, а в Израиле предлагают кошерное меню.
- Если поедете в Норвегию - обязательно попробуйте McLaks - бургер с семгой, овощами и салатом.
Ранее мы писали о том, когда в McDonald's появился первый Happy Meal и какое мега-популярное блюдо было в меню и исчезло.
А еще рассказывали о том, сколько всего в мире есть McDonald's и в каких странах его совсем нет.
При написании материалов использованы источники: официальные сайты McDonald's для отдельных стран, статьи из международных СМИ.