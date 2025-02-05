5 блюд McDonald's, которых очень не хватает украинцам: яблочные дольки, яичный МакМаффин и не только

Украинские поклонники McDonald's часто мечтают о блюдах, доступных в других странах, но отсутствующих в украинском меню. Ведь эта всемирно известная сеть адаптирует меню в соответствии с каждой местностью. Поэтому в некоторых странах можно встретить в McDonald's такое, что вам бы даже в голову не пришло.

Каких блюд не хватает украинцам в меню McDonald's и в каких странах они точно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

1. МакСпагетти (McSpaghetti)

В филиппинских McDonald's можно попробовать МакСпагети - это спагетти со сладковатым томатным соусом, кусочками сосисок и тертым сыром. Это блюдо является популярным среди местных жителей. Цена в Филиппинах составляет примерно 55 филиппинских песо (около 1 доллара США).

Макспагетти (скриншот)

2. МакЛобстер (McLobster)

В Канаде McDonald's предлагает МакЛобстер - сэндвич с нижним мясом лобстера, смешанным с майонезом, на листе салата в мягкой булочке. Это сезонное блюдо особенно популярно в прибрежных регионах. Цена составляет около 8,99 канадских долларов.



МакЛобстер (скриншот)

3. МакАлу Тикки (McAloo Tikki)

В Индии McDonald's адаптировал меню к местным вкусам, предложив МакАлу Тикки - вегетарианский бургер с котлетой из картофеля и гороха, приправленной специями, с добавлением свежих овощей и соуса. Цена составляет примерно 42 индийские рупии (около 0,50 доллара США).

МакАлу (скриншот)

4. Терияки Бургер (Teriyaki Burger)

В Японии можно попробовать Терияки Бургер - сочную котлету, покрытую сладким соусом терияки, с майонезом и листьями салата в традиционной булочке. Это блюдо демонстрирует японские вкусы и является популярным среди местных жителей. Цена составляет около 370 японских иен (примерно 3,50 доллара США).

Терияки Бургер (скриншот)

5. Яичный МакМаффин

Классика утреннего меню - английский маффин, нежное яйцо, канадский бекон и сыр, создающие идеальный баланс вкусов и текстур. И именно такой завтрак можно найти в меню в США. Цена такого МакМаффина - 4 доллара США.

Макмаффин (фото: wikimedia.org User Evan-Amos)

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