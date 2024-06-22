5 страв, які обов'язково треба приготувати на Трійцю

Що має бути на столі на Трійцю

До Трійці розпочинають підготовку приблизно за тиждень - збираючи квіти, рослини і трави, прикрашаючи ними оселю та двір.

Зелень - чебрець, щавель, кріп, петрушка - також ставала одним з інгредієнтів до різноманітних страв, які готувати до свята. Така увага до рослинного світу була зумовлена язичницьким корінням святкувань - а саме вшануванням природи.

Важливу роль відігравали й вірування пращурів - вірили, що прокидається нечиста сила, яку задобрювали їжею - коржиками, паляницями та іншими хлібними виробами, щоб вберегти себе і врожай.

До того ж деякі продукти, наприклад, яйця, використовувалися для створення страв з сакральним значенням - писанок і крашанок, які відносили днем раніше на кладовища.

Проте й на Трійцю яйця використовували - щоправда, у інших стравах. Серед обов'язкових продуктів на Трійцю також був домашній сир.

Частково вибір святкових страв був зумовлений народними традиціями - гуляннями та іграми, для яких готували різноманітні солодощі та нескладну випічку. А також відсутністю посту - тому в стравах використовували м'ясо та рибу.

Суп

Суп (фото: Freepik)

Суп - перша страва з великою кількістю овочів, яку готували ледь не кожного дня, змінюючи інгредієнти відповідно до обставин. Так, наприклад, однією з головних страв на Великдень був відомий всім різновид страви - борщ.

А на Трійцю можна приготувати суп зі щавлем, прикрасивши страву петрушкою та кропом.

Страви з риби та м'яса

До Трійці готують страви з м'яса (фото: Freepik)

На період Трійці посту немає, тож можна готувати улюблені страви з риби та м'яса.

До того ж можна додати духмяні трави, наприклад, чебрець та кмин, які, за віруваннями, проженуть злу силу - і нададуть страві чудового смаку й аромату.

Пиріжки

Пиріжки (фото: Freepik)

Це був не лише смачний перекус з різноманітними начинками, а й страва для народних гулянь - адже взяти з собою пиріжки просто, а з'їсти - досить швидко.

Готувати їх можна відповідно до свого смаку - з сиром, з зеленню та яйцем, або з вишнею.

Вареники

Вареники (фото: Freepik)

Вареники, як і суп - одна з найбільш поширених страв української кухні, яку на Трійцю готували з сиром, полуницею, вишнею чи навіть грушею.

Перед подачею їх можна полити медом чи варенням, присипати цукром чи прикрасити свіжими ягодами.

Салат

Салат (фото: Freepik)

Салат - легка страва з овочів та зелені - якнайкраще допомагає дотримуватися традицій вшанування природи на Трійцю.

Крім цього, це корисний і легкий обід чи вечеря, до якого можна додати відварене філе чи сир.