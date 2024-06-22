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5 страв, які обов'язково треба приготувати на Трійцю

Що готувати на Трійцю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Завтра, у неділю, відзначатиметься Трійця, свято, яке, як і всі інші, має свої традиції та забобони. Не менш важливою частиною Трійці є кулінарія - обов'язкові та ритуальні страви.

Про те, що має бути на святковому столі до Трійці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що має бути на столі на Трійцю

До Трійці розпочинають підготовку приблизно за тиждень - збираючи квіти, рослини і трави, прикрашаючи ними оселю та двір.

Зелень - чебрець, щавель, кріп, петрушка - також ставала одним з інгредієнтів до різноманітних страв, які готувати до свята. Така увага до рослинного світу була зумовлена язичницьким корінням святкувань - а саме вшануванням природи.

Важливу роль відігравали й вірування пращурів - вірили, що прокидається нечиста сила, яку задобрювали їжею - коржиками, паляницями та іншими хлібними виробами, щоб вберегти себе і врожай.

До того ж деякі продукти, наприклад, яйця, використовувалися для створення страв з сакральним значенням - писанок і крашанок, які відносили днем раніше на кладовища.

Проте й на Трійцю яйця використовували - щоправда, у інших стравах. Серед обов'язкових продуктів на Трійцю також був домашній сир.

Частково вибір святкових страв був зумовлений народними традиціями - гуляннями та іграми, для яких готували різноманітні солодощі та нескладну випічку. А також відсутністю посту - тому в стравах використовували м'ясо та рибу.

Суп

Суп (фото: Freepik)

Суп - перша страва з великою кількістю овочів, яку готували ледь не кожного дня, змінюючи інгредієнти відповідно до обставин. Так, наприклад, однією з головних страв на Великдень був відомий всім різновид страви - борщ.

А на Трійцю можна приготувати суп зі щавлем, прикрасивши страву петрушкою та кропом. 

Страви з риби та м'яса

До Трійці готують страви з м'яса (фото: Freepik)

На період Трійці посту немає, тож можна готувати улюблені страви з риби та м'яса.

До того ж можна додати духмяні трави, наприклад, чебрець та кмин, які, за віруваннями, проженуть злу силу - і нададуть страві чудового смаку й аромату.

Пиріжки

Пиріжки (фото: Freepik)

Це був не лише смачний перекус з різноманітними начинками, а й страва для народних гулянь - адже взяти з собою пиріжки просто, а з'їсти - досить швидко.

Готувати їх можна відповідно до свого смаку - з сиром, з зеленню та яйцем, або з вишнею.

Вареники

 

Вареники (фото: Freepik)

Вареники, як і суп - одна з найбільш поширених страв української кухні, яку на Трійцю готували з сиром, полуницею, вишнею чи навіть грушею.

Перед подачею їх можна полити медом чи варенням, присипати цукром чи прикрасити свіжими ягодами.

Салат

Салат (фото: Freepik)

Салат - легка страва з овочів та зелені - якнайкраще допомагає дотримуватися традицій вшанування природи на Трійцю.

Крім цього, це корисний і легкий обід чи вечеря, до якого можна додати відварене філе чи сир.

Нещодавно ми писали про традиційні та сучасні страви на Трійцю.

Читайте також, як готувати вареники з сиром чи вишнями на Трійцю.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: книга Олекси Воропая "Звичаї нашого народу", Spadok.org.ua.

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