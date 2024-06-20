Як зробити смачні вареники з сиром або вишнями на Трійцю: три рецепти традиційної страви
Наближається Трійця та Русальний тиждень, які мають свої кулінарні традиції. Зокрема, однією зі святкових страв є звичайні вареники - які насправді були не лише важливою частиною українською кухні, а й обрядовим елементом. Зазвичай їх готували з сиром та вишнею, а іноді з "літніми" ягодами - полуницями.
Про те, як готувати вареники з сиром та вишнею до Трійці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Вареники з сиром і зеленню
Вареники з сиром і зеленню (фото: Freepik)
Вареники з сиром - певно, класичний, не надто солодкий варіант цієї страви, особливо, якщо додати зелень, яка є важливим інгредієнтом страв на Трійцю.
Щоб приготувати ці вареники, потрібні такі продукти:
- домашній сир - 400 г;
- борошно - 500 г;
- яйце - 1 шт.;
- вода - 250 мл;
- зелень (петрушка, кріп) - до смаку;
- сіль - до смаку.
Як готувати вареники з сиром і зеленню
Ці вареники можна зробити як солодкими, так і солоними, регулюючи кількість солі або додаючи цукор, без використання зелені.
Замісіть тісто для вареників, змішавши борошно з яйцем, сіллю та водою. Дайте готовому тісто відпочити 20-30 хвилин.
Розімніть сир, щоб зменшити грудочки. Якщо використовуєте зелень, промийте її та подрібніть - а після цього змішайте з сиром.
Розкачайте тісто на тонкий пласт, попередньо присипавши робочу поверхню борошном. Виріжте кружечки з тіста за допомогою склянки або форми.
Викладіть всередину кожного кружечка начинку, защіпніть краї і варіть в підсоленій киплячій воді 5-7 хвилин. За бажанням, готові вареники можна подавати зі сметаною.
Вареники з вишнею
Вареники з вишнею (фото: Freepik)
Вареники з вишнею, особливо политі сметаною чи медом, сподобаються не лише ласунам. Для того, щоб приготувати солодкі вареники з вишнею, треба ці інгредієнти:
- вишні (без кісточок) - 500 г;
- борошно - 400 г;
- вода - 200 мл;
- цукор - 100 г;
- сіль -1 ч. л.;
- сметана (або мед чи цукрова пудра) - для подачі.
Як готувати вареники з вишнею
Замісіть тісто для вареників - для цього змішайте борошно з сіллю, і потроху вливайте воду, перемішуючи, щоб уникнути грудочок. Тісто має бути м'яким та еластичним. Після цього залиште його на 30 хвилин відпочити.
Підготуйте начинку. Можна використовувати як свіжу, так і заморожено чи навіть консервовану вишню. Якщо берете свіжу вишню, помийте її та видаліть кісточки.
Заморожену вишню потрібно розморозити та пересипати в друшляк, щоб стікала зайва волога.
Так само слід злити рідину з консервованої вишні. Свіжу та заморожену вишню можна розрізати навпіл і перемішати з цукром. Консервована вишня достатньо солодка, тож використовувати цукор в цьому випадку не потрібно.
Розкачайте на присипаній борошном робочі поверхні тісто, зробивши пласт 2-3 мм завтовшки. За допомогою склянки виріжте кружечки, всередину кожного викладіть начинку.
Защипніть краї вареника і відваріть їх в підсоленій киплячій воді - протягом 3-5 хвилин, після того, як вони піднімуться на поверхню. Перекладіть готові вареники на тарілку і полийте сметаною або медом.
Вареники з полуницею
Вареники з полуницею (фото: Freepik)
Хоча такий варіант страви поширений менше, ніж два попередніх, ці солодкі вареники так само смачні. Для їхнього приготування потрібні такі інгредієнти:
- полуниця - 500 г;
- борошно - 600 г;
- цукор - 3 ст. л.;
- вода (холодна)- 200 мл;
- крохмаль - 1 ч. л.;
- сіль - 1/2 ч. л.;
- олія - 3 ст. л.
Як готувати вареники з полуницею
Замісіть тісто - спочатку влийте в миску воду, розчиніть в ній сіль та цукор. Після цього влийте олію і поступово всипте борошно. Вимішайте тісто - воно має бути м'яким та еластичним. Потім залиште готове тісто на 20-30 хвилин.
В цей час помийте полуницю, видаліть плодоніжки, заберіть зайву вологу паперовим рушником. Наріжте ягоди шматочками середнього розміру.
Притрусіть борошном робочу поверхню і розкачайте тісто на тонкий пласт. Виріжте кружечки чашкою або склянкою, викладіть всередину полуничну начинку та притрусіть її цукром з крохмалем.
Защіпніть краї вареників і відваріть їх в киплячій воді - 5-6 хвилин, після того, як вареники спливуть. Після цього перекладіть на тарілку і за бажанням прикрасьте свіжими ягодами полуниці або збитими вершками чи сметаною.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати запіканку з персиками.
Читайте також, як готувати пухкі оладки на кефірі.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Spadok.org.ua, Домашня Затишна Кухня, Рецепти.ua, Smachni vytivky.