5 справжніх причин жіночої зради. От тепер все ясно

У неї "перехідний період"

Жінки можуть хвилюватися і навіть замикатися, коли відбуваються важливі події в житті. Це може бути зміна роботи, втрата дорогої людини або навіть весілля чи народження дитини.

Адже будь-який перехід на новий етап життя, навіть якщо він позитивний, викликає тривогу й розгубленість. Через це можуть виникнути думки про місце в житті, вона може знайти нову людину, щоб відволіктися або навіть згадати про колишнього, з яким було непогано.

Її не цінують

Якщо жінка багато працює або приділяє багато часу чоловіку, виховує дітей, розвиває свій бізнес чи хобі, чоловік має приділяти увагу і цінувати заслуги коханої.

Якщо цього не відбувається, жінка відчуває себе недооціненою, переживає розчарування, невдоволення. Коли таке відбувається систематично, вона волею-неволею піде шукати підтримку на стороні.

Відчуття, що стосункам прийшов кінець

Жінки відчувають, що стосунки скоро закінчаться. Часті сварки, непорозуміння, відсутність контакту, близькості, уваги...

Коли жінка в такій ситуації вирішує змінити партнера, вона може сприйняти це як спробу почати інше життя без стосунків. Особливо це актуально, якщо ініціатором майбутнього розриву є сама жінка, адже після зради вона буде впевнена, що вороття не буде.

Ніякої радості

Багато пар веселяться разом на початку стосунків, люблять працювати разом, жартують і сміються. Якщо через деякий час сімейне життя перетворюється на звичайну рутину і стрес без найменшого розслаблення і радості, жінка відчуває себе нещасною.

Якщо за цей час вона зустріне колегу або знайомого, який дарує їй радість і веселощі, приємні емоції, яких так не вистачає в повсякденному житті, дуже ймовірно, що вона зрадить.

Відсутність інтиму

Жінки хочуть відчувати себе бажаними, а також потребують різноманітності в особистому житті з партнером.

Одноманітність і відсутність нових емоцій викликають відчуття порожнечі і незадоволення, що наростає. Це може змусити її шукати більш винахідливого партнера для експериментів.