Фото в соцмережах, які видають, що ви нещасливі в коханні

Часто за щасливими фото в соціальних мережах приховується що завгодно, тільки не справжнє щастя в коханні. Не дарма ж кажуть, що воно - щастя - любить тишу. А виставлені напоказ почуття можуть маскувати справжні проблеми в парі.

Які типи фото в соціальних мережах можуть свідчити, що власник чи власниця сторінки насправді не надто щасливі - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Гарні постановочні або студійні фото

Якщо саме такі "вилизані" оброблені фото - основний контент сторінки, це привід задуматися про проблему.

Адже значна кількість професійних фотосесій може свідчити, що обидві людини в парі, або хтось один намагаються приховати від оточуючих те, що вони насправді нещасливі.

Фото з подарунками

Особливо люблять таким хизуватися жінки, викладаючи світлини з трояндами, вартісними подарунками. Так вони демонструють всьому світу свою значущість для чоловіка і прагнуть викликати заздрість.

Тут важливо розуміти, чи є фото з коханою людиною, чи скрізь самі подарунки. Якщо останнє - це свідчить, що фінансова складова - основа стосунків, а щастя, як відомо це не приносить.

Купа спільних фото

Якщо всі фото немов кричать "подивіться - це моя друга половинка", то це явна проблема.

Такою поведінкою партнер намагається як би отримати схвалення від оточуючих. Він стежить за лайками і коментарями в стилі "яка класна пара", щоб отримати для себе підтвердження, що щасливий

Повна відсутність знімків з партнером

Якщо на сторінці нема жодної фотографії з другою половинкою, це може бути тривожним знаком того, що вони соромляться стосунків або ж не цінують їх.

Особливо погано, коли є фото з колишнім партнером, але немає жодного знімка з нинішнім. Це вже точно нездорово.

Суцільні "гарячі" селфі

Коли людина в стосунках викладає досить відверті фото, це не вважається нормою.

Скоріше за все така людина і далі в "активному пошуку", а нинішнього партнера сприймає як тимчасову гавань.

Фотографії дітей

Особливо цим грішать жінки, які після народження дитини викладають у соцмережі тільки знімки дітей.

Це вказує явним чином на те, що вся увага зосереджена саме на дитині, а чоловік відійшов на другий план.