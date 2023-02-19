5 истинных причин женской измены. Вот теперь все ясно

У нее "переходный период"

Женщины могут беспокоиться и даже замыкаться, когда происходят важные события в жизни. Это может быть смена работы, потеря дорогого человека или даже свадьба или рождение ребенка.

Ведь любой переход на новый этап жизни, даже если он положительный, вызывает беспокойство и растерянность. Поэтому могут возникнуть мысли о месте в жизни, она может найти нового человека, чтобы отвлечься или даже вспомнить о бывшем, с которым было неплохо.

Ее не ценят

Если женщина много работает или уделяет много времени мужчине, воспитывает детей, развивает свой бизнес или хобби, мужчина должен уделять внимание и ценить заслуги любимой.

Если этого не происходит, женщина чувствует себя недооцененной, испытывает разочарование, недовольство. Когда такое происходит систематически, она волей-неволей пойдет искать поддержку на стороне.

Ощущение, что отношениям пришел конец

Женщины чувствуют, что отношения скоро закончатся. Частые ссоры, недоразумения, отсутствие контакта, близости, внимания...

Когда женщина в такой ситуации решает сменить партнера, она может воспринять это как попытку начать другую жизнь без отношений. Особенно это актуально, если инициатором предстоящего разрыва является сама женщина, ведь после измены она будет уверена, что возврата не будет.

Никакой радости

Многие пары веселятся вместе в начале отношений, любят работать вместе, шутят и смеются. Если спустя некоторое время семейная жизнь превращается в обычную рутину и стресс без малейшего расслабления и радости, женщина чувствует себя несчастной.

Если за это время она встретит коллегу или знакомого, дарящего ей радость и веселье, приятные эмоции, которых так не хватает в повседневной жизни, очень вероятно, что она изменит.

Отсутствие интима

Женщины хотят чувствовать себя желанными, а также нуждаются в разнообразии в личной жизни с партнером.

Однообразие и отсутствие новых эмоций вызывают ощущение нарастающей пустоты и недовольства. Это может вынудить его искать более изобретательного партнера для экспериментов.