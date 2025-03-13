5 способів використати пластикові пляшки на городі та зекономити купу грошей

Пластикові пляшки - це не тільки сміття, яке можна викинути, а й корисний матеріал для садівників і городників. Вони можуть стати незамінними помічниками у вирощуванні рослин, захисті дерев від морозів і навіть у зрошенні.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує кілька способів, як використовувати пластикові пляшки з користю для вашого саду та городу.

Мікропарник для розсади

Пластикові пляшки можуть стати чудовими мікропарниками для маленьких рослин. Для цього використовуйте прозорі пляшки, розрізані навпіл. Поставте одну половинку на розсаду або насіння, а іншу - на рослини, щоб забезпечити тепло та вологу.

Такий парник добре зберігає тепло, захищає від заморозків і навіть від шкідників, як, наприклад, від хрестоцвітної блішки. Всі ці фактори роблять пластикові пляшки ідеальним вибором для вирощування чутливих культур, як огірки.

Захист живців та розсади

Під час живцювання смородини чи аґрусу можна використовувати пластикові пляшки для створення "теплих" умов. Накриваючи живці половиною пляшки, ви створюєте замкнутий простір з високою вологістю, що сприяє кращому вкоріненню та збереженню рослин у зимовий період.

Такий захист допомагає листю залишатись свіжим і пружним, а земля - вологою. Навесні рослини швидше починають рости, а живці легше перезимовують. Це простий і ефективний спосіб продовжити життя вашій розсаді.

Захист стовбурів молодих дерев

Взимку пластикові пляшки можна використовувати для захисту стовбурів молодих плодових дерев від морозу та пошкоджень. Розріжте пляшку вздовж, зніміть верхню частину і одягніть її на стовбур.

Це не тільки захистить кору від замерзання, а й збереже її від пошкоджень від зайців і мишей. Повітряний прошарок між пляшкою і стовбуром служить хорошим ізолятором. Ваша рослина буде в безпеці навіть у найсуворіші морози.

Пластикові пляшки - безкоштовні та завжди доступні помічники у саду та на городі (фото: Freepik.com)

Полив за допомогою пляшок

Пластикові пляшки можна використовувати як автоматичні поливальні системи. Вкопайте пляшку в землю з шийкою вниз, попередньо зробивши кілька отворів у кришці. Наповніть пляшку водою, і вона буде поступово просочувати вологу в ґрунт, напоюючи коріння рослин.

Такий метод ідеально підходить для розсади на грядках або в теплиці, де поливання має бути регулярним і рівномірним. Такі системи дозволяють зекономити час та зусилля, забезпечуючи рослини необхідною вологою.

Розсіювач води з пляшок

Якщо вам потрібно поливати молоді рослини, пластикові пляшки можна перетворити на ефективний розсіювач води. Проробіть отвори в дні пляшки і прикріпіть її до шланга. Це дозволить рівномірно розподіляти воду на рослинах, не пошкоджуючи їх.

Такі пристрої корисні для слабких і тільки що висаджених рослин, які потребують делікатного поливу. За допомогою цього простого інструменту ви зможете поливати ваш сад більш ефективно.

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