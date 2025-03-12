6 народних стимуляторів росту рослин, які дійсно працюють

Домашні стимулятори росту рослин подобаються тим, хто не бажає використовувати хімічні препарати. Вони можуть значно прискорити зростання вашого городу.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало кілька перевірених та доступних способів стимуляції рослин, які можна застосовувати безпосередньо на вашій ділянці.

Мед

Мед відомий своїми корисними властивостями не тільки для людей, але й для рослин. Він містить натуральні антисептики, які захищають черенки від гниття, стимулюють утворення коренів і покращують імунітет рослин.

Для приготування медового розчину розчиніть 2 ч.л. меду в 1 л теплої води. Температура води не повинна перевищувати 40°C, щоб мед не втратив своїх властивостей.

Опустіть у медовий розчин насіння на 5-6 годин, а черенки - на 12 годин перед посадкою. Це засіб також допоможе під час поливу розсади та укорінення черенків, надаючи їм силу та стійкість.

Дріжджі

Дріжджі - це джерело вітамінів та мікроелементів, які стимулюють як ріст коренів, так і розвиток надземної частини рослин. Вони містять ауксини, які прискорюють коренеутворення та допомагають рослинам швидше укорінюватися.

Для приготування розчину використовуйте 50-60 г пресованих дріжджів на 500 мл теплої води. Опустіть у розчин черенки та залиште їх на два дні. Дріжджі активують процес коренеутворення, прискорюючи ріст коренів і роблячи рослини більш здоровими.

Верба

Верба - це потужний стимулятор росту коренів, завдяки своєму хімічному складу, зокрема саліцину, який є природним фітогормоном. Настій з вербових гілок допомагає прискорити схожість насіння та коренеутворення черенків, а також покращує імунітет рослин.

Для приготування настою наріжте вербові гілки й заповніть ними на третину трилітрову банку. Залийте їх водою та залиште на добу, після чого процідіть та поставте в холодильник на тиждень. Настій з верби можна використовувати для укорінення черенків або для поливу розсади, що сприяє більш швидкому росту коренів.

Дуже важливо допомогти молодим рослинам добре вкорінитися (фото: Freepik.com)

Деревна зола

Деревна зола - це не тільки добриво, а й ефективний стимулятор росту коренів. Вона багата калієм, кальцієм, магнієм і фосфором, що сприяє зміцненню кореневої системи рослин.

Для приготування розчину розведіть 1-2 ст.л. деревної золи в 1 л води. Замочіть черенки в розчині на 2-3 години перед посадкою або використовуйте зольний розчин для поливу черенків. Цей засіб допоможе корінню швидше розвиватися, роблячи рослини міцними та стійкими.

Кропива

Молода кропива, багата макро- і мікроелементами, служить чудовим стимулятором росту коренів. Вона не тільки живить рослини, але й прискорює утворення коренів у черенків.

Для приготування настою зріжте молоді міцні рослини, подрібніть їх і залийте теплою водою в відрі. Накрийте кришкою та поставте в тепле місце на 1-2 тижні для бродіння. Проціджений настій можна використовувати для поливу рослин, а також для замочування черенків і насіння, щоб прискорити їх укорінення.

Лушпиння цибулі

Лушпиння цибулі містить безліч вітамінів і мінералів, які стимулюють коренеутворення. Цей натуральний розчин допомагає активізувати ріст коренів і захищає рослини від захворювань.

Для приготування настою візьміть дві жмені лушпиння цибулі та залийте 1 л окропу. Залиште на 2-3 дні, проціджуйте та розведіть отриманий настій водою (на 1 частину настою 3 частини води). Отриманим розчином поливайте рослини або замочуйте черенки для стимулювання росту коренів.

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