5 способів для того, щоб підвищити самооцінку у 2024 році

Робота з переконаннями

Самооцінка - це сукупність наших думок та почуттів щодо самих себе. Спробуйте підходити до них більш свідомо. Звертайте увагу на автоматичні висновки, які ви робите про себе у різних ситуаціях, та аналізуйте, наскільки вони реалістичні: "Якщо я не отримаю підвищення, я і просто невдаха".

Коли ви помічаєте, що ваші переконання нав'язані вам кимось чи не відповідають дійсності, переформулюйте їх у більш позитивній манері: "Якщо я не отримаю підвищення, я зверну увагу на зауваження, зможу спробувати ще раз".

Цілісне бачення себе

Люди з низькою самооцінкою часто схильні до узагальнення та бачення себе тільки з однієї сторони: "Я невдаха, бо не вмію цього", "У мене нічого не виходить", "Що зі мною не так?". Це призводить до того, що самооцінка постійно перебуває під загрозою, стає крихкою.

Альтернативою цьому є більш цілісне бачення себе: "Так, зараз у мене не вийшло це, проте виходить ось те, те і те". "Дійсно, зараз усе пішло не за планом, проте я доклав зусиль і навчилася ось цьому". Шукайте опори в тому, що у вас виходить, і балансуйте ті сфери, де є потреба у розвитку.

Способи підвищення самооцінки (фото: Freepik)

Турбота та тепле ставлення до себе

Як ви ставитеся до тих людей, які вам дорогі? Ваші дії - вияв вашої любові та поваги до них. У зворотному напрямку це також працює: ті, до кого ми виявляємо турботу та тепло, стають нам ближчими.

Тож чому не спрямувати це на себе? Почніть приділяти собі більше уваги, турбуватися про своє фізичне та психічне здоров'я, займатися тим, що вам подобається та проводити час з людьми, з якими вам добре. Любов до себе не приходить одразу, проте можна почати з дружби. Спробуйте ставитися до себе з цікавістю та співчуттям, і ви побачите, як це зміцнює вашу самооцінку.

Розвиток своїх сильних сторін

Наша самооцінка тісно пов'язана з діями та досягненнями, а проявляти себе найпростіше у тому, в чому ви впевнені. Часто ми добре знайомі зі своїми недоліками, а ось сильними сторонами цікавимося мало.

Проте саме у сильних сторонах лежить ключ до відчуття своєї цінності. Запишіть усе, що у вас добре виходить, і регулярно приділяйте цим заняттям час. Чудово, якщо ви будете займатися цим у компанії: так ви зможете отримати позитивний зворотний зв'язок від інших людей. Зробіть свої сильні сторони своєю візитівкою.

Здорове оточення

Самооцінка не виникає сама собою - вона формується у соціумі. Обирайте таке коло спілкування, яке буде укріплювати вашу впевненість та підтримувати вас, і сміливо відмовляйтеся від контактів, які підривають відчуття цінності.

У спілкуванні вчіться звертати увагу на компліменти та гарні слова на свою адресу, та приймайте їх із вдячністю. Поступово ви помітите, що ставитеся до себе усе краще, що буде показником укріплення вашої самооцінки.

Іноді буває, що причини низької самооцінки лежать глибоко у досвіді, і підвищити її самостійно не вдається. Тут у пригоді може стати робота з психологом чи психотерапевтом, який допоможе в її атмосфері прийняття та безпеки з'ясувати, що впливає на вашу самооцінку та допомогти вам знайти свої, унікальні способи її підвищити.