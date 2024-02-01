5 способов для того, чтобы повысить самооценку в 2024 году

Работа с убеждениями

Самооценка - это совокупность наших мыслей и чувств по отношению к самим себе. Попытайтесь подходить к ним более сознательно. Обращайте внимание на автоматические выводы, которые вы делаете о себе в разных ситуациях и анализируйте, насколько они реалистичны: "Если я не получу повышения, я и просто неудачник".

Когда вы замечаете, что ваши убеждения навязаны вам кем-либо или не соответствуют действительности, переформулируйте их в более положительной манере: "Если я не получу повышения, я обратим внимание на замечания, смогу попробовать еще раз".

Цельное видение себя

Люди с низкой самооценкой часто склонны к обобщению и видению себя только с одной стороны: "Я неудачник, потому что не умею этого", "У меня ничего не получается", "Что со мной не так?". Это приводит к тому, что самооценка постоянно находится под угрозой, становится хрупкой.

Альтернативой этому является более целостное видение себя: "Да, сейчас у меня не получилось это, однако выходит вот то-то и то-то". "Действительно, сейчас все пошло не по плану, однако я приложил усилия и научилась вот этому". Ищите опоры в том, что у вас получается, и балансируйте те сферы, где есть потребность в развитии.

Способы повышения самооценки (фото: Freepik)

Забота и теплое отношение к себе

Как вы относитесь к тем людям, которые вам дороги? Ваши действия - проявление вашей любви и уважения к ним. В обратном направлении это тоже работает: те, к кому мы проявляем заботу и тепло, становятся нам ближе.

Так почему не направить это на себя? Начните уделять больше внимания, беспокоиться о своем физическом и психическом здоровье, заниматься тем, что вам нравится и проводить время с людьми, с которыми вам хорошо. Любовь к себе не приходит сразу, но можно начать с дружбы. Попытайтесь относиться к себе с интересом и сочувствием, и вы увидите, как это укрепляет вашу самооценку.

Развитие своих сильных сторон

Наша самооценка тесно связана с действиями и достижениями, а проявлять себя самое простое в том, в чем вы уверены. Зачастую мы хорошо знакомы со своими недостатками, а вот сильными сторонами интересуемся мало.

Однако именно в сильных сторонах лежит ключ к ощущению своей ценности. Запишите все, что у вас хорошо получается, и регулярно уделяйте этим занятиям время. Прекрасно, если вы будете заниматься этим в компании: так вы сможете получить положительную обратную связь от других людей. Совершите свои сильные стороны своей визитной карточкой.

Здоровое окружение

Самооценка не возникает сама собой - она формируется в социуме. Выбирайте такой круг общения, который будет укреплять вашу уверенность и поддерживать вас и смело отказывайтесь от контактов, которые подрывают ощущение ценности.

В общении учитесь обращать внимание на комплименты и хорошие слова в свой адрес и принимайте их с благодарностью. Постепенно вы заметите, что относитесь к себе все лучшее, что будет показателем укрепления вашей самооценки.

Иногда бывает, что причины низкой самооценки лежат глубоко в опыте и повысить ее самостоятельно не удается. Здесь пригодится работа с психологом или психотерапевтом, который поможет в ее атмосфере принятия и безопасности выяснить, что влияет на вашу самооценку и помочь вам найти свои, уникальные способы ее повысить.