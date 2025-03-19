5 змін у житті, які допоможуть легко підготувати тіло до літа

Літо наближається, і багато хто замислюється, як швидко привести себе у форму. Замість екстремальних дієт і виснажливих тренувань варто обрати ефективні та здорові методи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Дієтолог Джулія Зумпано розповіла, що здорові заміни у харчуванні можуть збільшити споживання їжі, надаючи більше вітамінів, мінералів, клітковини, здорових жирів і білка.
Варто замінити майонез та сметану грецьким йогуртом, адже такі продукти не сприяють здоров’ю кишечника. Звичайний нежирний грецький йогурт має таку ж терпкість і кремоподібну консистенцію, що й сметана, з половиною калорійності та жирності.
До того ж на смак обидві страви майже ідентичні.
Пюре з цвітної капусти - смачна альтернатива картопляному.
Цвітна капуста є чудовим джерелом вітаміну С, який допомагає зміцнити імунітет, сприяє виробленню еритроцитів і необхідний для відновлення ДНК.
Цвітна капуста також є чудовим джерелом вітаміну К, який необхідний для здоров’я серця та кісток.
Мигдальне борошно має злегка солодкуватий м’який смак і підвищує вміст білка, клітковини та мікроелементів у всіх стравах.
До того ж таке борошно містить корисні жири, білки, вітамін Е, магній та антиоксиданти. Низький глікемічний індекс допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що важливо для діабетиків.
Мигдальне також корисне для серця, адже містить ненасичені жири, які сприяють зниженню рівня холестерину.
Локшина на основі квасолі - це чудовий варіант, який дійсно містить клітковину та білок і довше тримає вас ситими. Однак, макарони на основі квасолі містять більше вуглеводів і калорій.
До популярних видів овочевих макаронів належать паста з кабачків (зудлі), бурякові, шпинатові, морквяні та бобові макарони. Це смачний і корисний спосіб урізноманітнити раціон.
Зайва сіль, консерванти та трансжири сприяють накопиченню зайвої ваги та погіршують самопочуття.
Заміна фастфуду на більш натуральні продукти допомагає уникнути різких стрибків цукру в крові та відчуття втоми. Здорове харчування сприяє кращій концентрації, пам’яті та загальному самопочуттю.
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