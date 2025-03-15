5 продуктів, які категорично не варто купувати в аеропорту

Під час перебування в аеропорту не всі продукти та напої можуть бути корисними чи свіжими. Деякі з них можуть містити шкідливі мікроорганізми та погіршувати стан здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Напої в автоматах

Експерт з харчування Дарін Детвілер розповів, оскільки автомати для напоїв та диспенсери для холодного чаю особливо важко чистити, вони можуть бути розсадником небезпечних бактерій.

У зонах інтенсивного руху, таких як аеропорти, де автомати постійно розливають напої, то липкий шар бактерій і цвілі часто накопичується всередині, особливо в кранах.

До того ж диспенсери для чаю мають цукристе вологе середовище, яке може підживлювати ріст кишкової палички та сальмонели.

Найкраще обирати пляшкові закриті напої. Гаряча кава або чай також є хорошим варіантом, оскільки кип’ятіння води мінімізує ризик бактерій.

Але будьте обережні з молоком або вершками, якщо вони відкриті та знаходяться при кімнатній температурі.

Розфасовані бутерброди та салати

Такі страви часто залишаються при небезпечних температурах протягом тривалого періоду часу, збільшуючи ризик розвитку бактерій.

Особливо зверніть увагу, якщо ці продукти зберігаються в холодильній камері без дверей, тому що температура може бути недостатньо низькою.

Нарізані листова зелень, овочі та фрукти можуть викликати розвиток потенційно шкідливих бактерій і захворювання, якщо їх зберігати при кімнатній температурі довше 4 годин.

Тому найкраще для перекусу обирати горіхи, батончики з гранолою та сухофрукти.

Готові нарізані фрукти

Попередньо нарізані фрукти у пластикових стаканчиках можуть здатися здоровим варіантом, але вони можуть бути ризикованими для здоров'я.

Після того, як фрукти нарізали, їхня захисна шкірка видаляється, піддаючи їх впливу бактерій під час транспортування, обробки та зберігання.

Якщо їх зберігати при не належній температурі охолодження, то такі фрукти можуть стати розсадником лістерії, а також кишкової палички та сальмонели.

Найкраще обирати свіжі фрукти, на яких є шкірка.

Непастеризовані соки та молочні продукти

Соки, позначені як "непастеризовані" або "холодного віджиму", можуть здаватися привабливими через свою свіжість, але вони становлять більший ризик бактеріями, особливо якщо вони зберігалися при неналежній температурі.

Те саме стосується непастеризованих молочних продуктів, таких як сире молоко, сир і йогурт із сирого молока.

Додамо, що пастеризовані означає, що вони пройшли процес нагрівання, який вбиває шкідливі бактерії.

Суші або морепродукти

Підтримувати безпечну температуру для сирої риби в аеропорту може бути складно. На відміну від спеціалізованих суші-ресторанів, які дотримуються суворих процедур обробки, суші в аеропорту можуть стояти годинами, збільшуючи ризик зараження паразитами.

Варто повністю відмовитись від страв з морепродуктів (наприклад, креветки або лосось на грилі). Краще віддавати перевагу гарячим щойно приготованим стравам в аеропорту, як-от піца та гарячі бутерброди.

До "червоних прапорців", на які варто звертати увагу, належить погана гігієна працівників закладу (наприклад, коли вони не миють руки або не носять рукавички).

До того ж тисячі людей щодня торкаються одних і тих самих поверхонь аеропорту. Тому під час подорожі варто якомога частіше мити руки, особливо перед їжею.