5 смішних серіалів про зомбі. Несподівані сюжети руйнують всі шаблони про ходячих мерців

"Дієта з Санта-Кларіти"

Цей комедійний серіал здивує усіх, хто звик до того, що історії про зомбі зазвичай дуже моторошні та жорстокі. Чорний гумор та несподівані сюжетні лінії змусять вас подивитися усі 3 сезони.



"Я - зомбі"

А в цьому серіалі зомбі усе ж прагнуть з'їсти якомога більше мізків. Втім, вірус розповсюджується не дуже швидко. А тому дівчина, яка раптово стала зомбі, знаходить можливість їсти без вбивств. При цьому вона вміє "зчитувати" інформацію зі своїх "страв", а тому допомагає розплутувати злочини.



"Еш проти зловісних мерців"

Продовження трилогії фільмів про "Зловісних мерців" отримало 3 сезони, у яких головний герой знову вимушений боротися з дедайтами. Серіал комедійний і зовсім не страшний.

"Долина Смерті"

Псевдодокументальний комедійний телесеріал про зомбі розповість про оперативну групу мисливців, які мають захищати людство від вампірів, ходячих мерців та інших монстрів. Багато чорного гумору та видовищні сцени зі знищенням зомбі сподобаються фанам цікавих серіалів.

"Укус"

Міні-серіал розповість про зомбі-вірус, який з'являється внаслідок мутації "корони". І дві жінки-сусідки, які працюють з дому та вимушені ховатися від зомбі, над усе прагнуть не втратити роботу та вижити у світі хаосу.