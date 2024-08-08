5 смешных сериалов о зомби. Неожиданные сюжеты разрушают все шаблоны о ходячих мертвецах

"Диета из Санта-Клариты"

Этот комедийный сериал удивит всех, кто привык к тому, что истории о зомби обычно очень жуткие и жестокие. Черный юмор и неожиданные сюжетные линии заставят вас посмотреть все 3 сезона.



"Я - зомби"

А в этом сериале зомби все же стремятся съесть побольше мозгов. Впрочем, вирус распространяется не слишком быстро. А потому внезапно ставшая зомби девушка находит возможность питаться без убийств. При этом она умеет "считывать" информацию со своих "блюд", а потому помогает распутывать преступления.



"Эш против зловещих мертвецов"

Продолжение трилогии фильмов о "Зловещих мертвецах" получило 3 сезона, в которых главный герой снова вынужден бороться с дедайтами. Сериал комедийный и совсем не страшный.

"Долина Смерти"

Псевдодокументальный комедийный телесериал о зомби расскажет об оперативной группе охотников, которые должны защищать человечество от вампиров, ходячих мертвецов и других монстров. Многие черного юмора и зрелищные сцены с уничтожением зомби понравятся фанам интересных сериалов.

"Кусь"

Мини-сериал расскажет о зомби-вирусе, который появляется в результате мутации "короны". И две женщины-соседки, которые работают из дома и вынуждены прятаться от зомби, больше всего стараются не потерять работу и выжить в мире хаоса.