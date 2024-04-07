5 смачнющих страв, які можна приготувати на вечерю за 20 хвилин

Готувати після робочого дня - зазвичай не те, що хочеться робити. Однак купувати вже готову їжу постійно - не вихід, набагато краще обрати страву, яка готується просто і менше, ніж за пів години.

Про те, що можна приготувати на вечерю швидко, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Макарони з грибами і сиром

Що потрібно для пасти з грибами

Для приготування цієї смачної та ситної вечері вам знадобляться такі інгредієнти:

Печериці - 100 г

Макарони (або спагеті) - 120 г

Сир твердий - 30 г

Вершки або сметана (20%) - 150 мл

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Олія - 1 ст. л.

Спеції - до смаку

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Як готувати грибну пасту

В каструлі доведіть воду до кипіння, додайте сіль та відваріть макарони відповідно рекомендацій на пакеті. В цей час промийте та трохи просушіть на рушнику гриби, наріжте їх на тонкі пластини. Цибулю і часник очистьте та подрібніть, а сир натріть на дрібній тертці.

На пательні розігрійте олію та обсмажте цибулю до золотистої скоринки, висипте нарізані печериці і часник. Смажте гриби до рум'яної скоринки, додайте спеції за бажанням, посоліть та поперчіть і додайте вершки або сметану, протушкуйте суміш 2-3 хвилини.

Додайте до пательні макарони і перемішайте - і пасту можна розкладати по тарілках, перед вживанням притрусивши сиром.

Паста з грибами - смачна і швидка страва (ілюстрація: Freepik)

Паста з тунцем у червоному соусі по-іспанськи

Що потрібно для пасти у червоному соусі

Для того, щоб приготувати пасту з тунцем у червоному соусі, треба такі компоненти:

Тунець в олії - 200 г

Паста пенне - 225 г

Овочевий бульйон або окріп - 600 мл

Томатний соус - 400 г

Петрушка - невеликий пучок

Паприка копчена - 2 ч. л.

Часник - 1 головка

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Як готувати пасту з тунцем

Зцідіть масло з тунця за допомогою сита - не виливайте її, вона знадобиться для страви. Петрушку вимийте, зберіть зайву вологу рушником та подрібніть. Почистьте та наріжте на тонкі слайси часник.

На великій пательні розігрійте 3 ст. л. олії з тунця і підсмажте часник. Важливо не пересмажити його, він має бути ледь рум’яним, не темним. Після цього додайте паприку і, перемішавши інгредієнти, томатний соус, сіль та перець. Смажте все 3 хвилини на невеликому вогні.

Додайте до суміші воду або овочевий бульйон та доведіть рідину до кипіння. Наступний крок - додавання пасти, після чого необхідно все перемішати та довести до кипіння. Як тільки вода почне кипіти, проваріть пасту ще 8 хвилин і варіть ще 2-3 хвилини під кришкою на середньому вогні до стану аль денте.

Після цього приберіть пательню з вогню, додайте подрібнену петрушку з тунцем, трохи перемішайте - і паста готова.

Паста з тунцем за іспанським рецептом (ілюстрація: Freepik)

Салат з яловичиною і болгарським перцем

Що потрібно для салату з м'ясом

Щоб приготувати салат з болгарським перцем і яловичиною, потрібні ці інгредієнти:

Яловичина - 200 г

Болгарський перець - 1 шт.

Олія - 2-3 ст. л.

Цибуля червона - 1 шт.

Родзинки - 50 г

Соєвий соус - 1,5 ст. л.

Вершки - 50 мл

Як готувати салат з перцем і яловичиною

Для початку розпарте родзинки - залийте їх гарячою прокип'яченою водою. Поки вони розпарюються, вимийте перець та почистьте цибулю, наріжте їх соломкою. Розігрійте пательню, додайте олію та обсмажте до легкої скоринки перець і цибулю, після чого перекладіть їх до миски.

Наріжте яловичину таким самим методом і також обсмажте, перекладіть до овочів, та додайте родзинки. Для соусу необхідно збити вершки з м'ясним соком, що залишився на пательні. Перемішайте салат, полийте його соусом і подавайте.

До салату з яловичиною також можна додати зелень (ілюстрація: Freepik)

Кіноа з овочами

Що потрібно для кіноа з овочами

Для приготування поживної і водночас легкої страви на пательні, треба ці продукти:

Овочева суміш - 200 г

Кіноа - 100 г

Вода - 150 мл

Олія - до смаку

Соєвий соус - 2 ст. л.

Як готувати кіноа з овочами на пательні

Спочатку приготуйте кіноа - пересипте його до каструлі і додайте воду у співвідношенні 1:1,5. Доведіть воду з кіноа до кипіння, після чого варіть на зменшеному вогні 7-10 хвилин, поки не вбереться вся вода. Сіль на цьому етапі не потрібна - її замінить соєвий соус.

Всипте заморожену овочеву суміш у глибоку пательню без олії та розморозьте її, перемішуючи, на слабкому вогні - протягом цього часу вже буде готове кіноа.

Після розмерзання овочів, додайте до них невелику кількість олії та, перемішуючи, смажте 3-4 хвилини на максимальному вогні.

Потім додайте соєвий соус, перемішайте і дочекайтесь закипання соусу. Додайте готове кіноа, перемішайте суміш і просмажте на невеликому вогні 2 хвилини.

Кіноа з овочами - швидка і корисна страва (ілюстрація: Freepik)

Салат з креветками і авокадо

Що потрібно для салату з авокадо і креветками

Для приготування цього поживного і смачного салату вам знадобиться:

Креветки - 400 г

Авокадо - 1 шт.

Зелень салатна - 200 г

Цибуля шалот - 1 шт.

Лимонний сік - 2 ст. л.

Вершкове масло (краще 73%) - 40 г

Олія - до смаку

Сіль - до смаку

Перець - до смаку

Як готувати салат з креветками

Насамперед розігрійте пательню. Очищені креветки підсоліть та обсмажте протягом 5 хвилин у вершковому маслі. Викладіть креветки на паперовий рушник - це прибере зайве масло.

Авокадо очистьте і наріжте на великі скибки, шалот також очистьте і наріжте на дрібні шматочки.

Салат з креветками і авокадо - незвична і швидка страва (ілюстрація: Freepik)

У глибоку миску висипте салатну суміш, додайте авокадо, креветки і цибулю, сіль та перець до смаку. Для заправки в окремій мисці перемішайте олію і лимонний сік. Полийте салат заправкою, перемішайте - і можна їсти!