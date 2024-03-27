Українські оладки з оселедцем: нічого подібного ви точно не їли!

Оладки з оселедцем - це страва, яку готували наші бабусі під час Великого посту. Їх у неділю подавали до гарячих страв замість хлібу. Готуються вони доволі легко, а смак в них - неповторний. А ще такі оладки у деяких селах подають на стіл у Святвечір.

Як готувати оладки з оселедцем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео " Українська кухня ".

Що вам знадобиться:

Для тіста:

500 мл води

20 г свіжі дріжджі

1 ч. ложка цукру

0,5 ч. ложки солі

3 ст. ложки олії

450 г борошна

Для начинки:

2 шт. філе оселедця

1 цибулина

Олія для смаження

Як готувати оладки з оселедцем

Готуємо опару: в мисці з'єднуємо теплу воду, дріжджі, цукор, 4 ст. ложки борошна. Все дуже добре перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушником та залишаємо у теплому місці на 30 хвилин.

На розігріту сковорідку наливаємо олію, розігріваємо. Далі викладаємо цибулю, порізану кубиком. Обсмажуємо її до золотистого кольору, помішуючи. Готову цибулю викладаємо у миску.

Маринований оселедець очищаємо від кісточок та плівок, нарізаємо дрібним кубиком.

До опари додаємо олію, сіль, борошно. Все гарно перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо посмажену цибулю та оселедець. Добре перемішуємо, накриваємо рушником та ставимо у тепле місце на 30 хвилин.

Розігріваємо сковорідку, додаємо олію. Тісто не перемішуємо і набираємо ложкою з самого краю, викладаємо оладки на сковорідку, обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником.

Готові оладки подаємо на стіл - до перших страв або як окрему закуску.