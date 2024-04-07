5 вкуснейших блюд, которые можно приготовить на ужин за 20 минут

Готовить после рабочего дня - обычно не то, что хочется делать. Однако покупать уже готовую пищу постоянно - не выход, гораздо лучше выбрать блюдо, которое готовится просто и меньше, чем за пол часа.

О том, что можно приготовить к ужину быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Макароны с грибами и сыром

Что нужно для пасты с грибами

Для приготовления этого вкусного и сытного ужина вам понадобятся следующие ингредиенты:

Шампиньоны - 100 г

Макароны (или спагетти) - 120 г

Сыр твердый - 30 г

Сливки или сметана (20%) - 150 мл

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Масло растительное - 1 ст. л.

Специи - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Как готовить грибную пасту?

В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и отварите макароны в соответствии с рекомендациями на пакете. В это время промойте и немного просушите грибы на полотенце, нарежьте их на тонкие пластины. Лук и чеснок очистите и измельчите, а сыр натрите на мелкой терке.

На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до золотистой корочки, высыпьте нарезанные шампиньоны и чеснок. Жарьте грибы до румяной корочки, добавьте специи по желанию, посолите и поперчите и добавьте сливки или сметану, протушите смесь 2-3 минуты.

Добавьте в сковороду макароны и перемешайте - и пасту можно раскладывать по тарелкам, перед употреблением посыпав сыром.

Паста с грибами - вкусное и быстрое блюдо (иллюстрация: Freepik)

Паста с тунцом в красном соусе по-испански

Что нужно для пасты в красном соусе

Для того чтобы приготовить пасту с тунцом в красном соусе, нужно следующие компоненты:

Тунец в масле - 200 г

Паста пение - 225 г

Овощной бульон или кипяток - 600 мл

Томатный соус - 400 г

Петрушка - небольшой пучок

Паприка копченая - 2 ч. л.

Чеснок - 1 головка

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Как готовить пасту с тунцом?

Сцедите масло с тунца с помощью сита - не выливайте его, оно понадобится для блюда. Петрушку вымойте, соберите лишнюю влагу полотенцем и измельчите. Очистите и нарежьте чеснок на тонкие слайсы.

На большой сковороде разогрейте 3 ст. л. масла из тунца и поджарьте чеснок. Важно не пережарить его, он должен быть чуть румяным, не темным. Затем добавьте паприку и, перемешав ингредиенты, томатный соус, соль и перец. Жарьте все 3 минуты на маленьком огне.

Добавьте в смесь воду или овощной бульон и доведите жидкость до кипения. Следующий шаг - добавление пасты, после чего необходимо все перемешать и довести до кипения. Как только вода начнет кипеть, проварите пасту еще 8 минут и варите еще 2-3 минуты под крышкой на среднем огне до состояния аль денте.

После этого уберите сковороду с огня, добавьте измельченную петрушку с тунцом, немного перемешайте - и паста готова.

Паста с тунцом по испанскому рецепту (иллюстрация: Freepik)

Салат с говядиной и болгарским перцем

Что нужно для салата с мясом

Чтобы приготовить салат с болгарским перцем и говядиной, нужны эти ингредиенты:

Говядина - 200 г

Болгарский перец - 1 шт.

Масло растительное - 2-3 ст. л.

Лук красный - 1 шт.

Изюм - 50 г

Соевый соус - 1,5 ст. л.

Сливки - 50 мл

Как готовить салат с перцем и говядиной?

Для начала распарьте изюм - залейте его горячей прокипяченной водой. Пока он распаривается, вымойте перец и почистите лук, нарежьте овощи соломкой. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и обжарьте до легкой корочки перец и лук, после чего переложите их в миску.

Нарежьте говядину таким же методом и обжарьте, переложите к овощам, и добавьте изюм. Для соуса необходимо взбить сливки с оставшимся на сковороде мясным соком. Перемешайте салат, полейте его соусом и подавайте.

К салату с говядиной можно добавить зелень (иллюстрация: Freepik)

Киноа с овощами

Что нужно для киноа с овощами

Для приготовления питательного и одновременно легкого блюда на сковороде нужны эти продукты:

Овощная смесь - 200 г

Киноа - 100 г

Вода - 150 мл

Масло растительное - по вкусу

Соевый соус - 2 ст. л.

Как готовить киноа с овощами на сковороде

Сначала приготовьте киноа - пересыпьте его в кастрюлю и добавьте воду в соотношении 1:1,5. Доведите воду с киноа до кипения, после чего варите на уменьшенном огне 7-10 минут, пока не впитается вся вода. Соль на этом этапе не нужна - ее заменит соевый соус.

Всыпьте замороженную овощную смесь в глубокую сковороду без растительного масла и разморозьте ее, перемешивая, на слабом огне - в течение этого времени уже будет готово киноа.

После размерзания овощей добавьте к ним небольшое количество масла и, перемешивая, жарьте 3-4 минуты на максимальном огне.

Затем добавьте соевый соус, перемешайте и дождитесь закипания соуса. Добавьте готовое киноа, перемешайте смесь и прожарьте на небольшом огне 2 минуты.

Киноа с овощами - быстрое и полезное блюдо (иллюстрация: Freepik)

Салат с креветками и авокадо

Что нужно для салата с авокадо и креветками

Для приготовления этого питательного и вкусного салата вам понадобится:

Креветки - 400 г

Авокадо - 1 шт.

Зелень салатная - 200 г

Лук шалот - 1 шт.

Лимонный сок - 2 ст. л.

Сливочное масло (лучше 73%) - 40 г

Масло растительное - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Как готовить салат с креветками?

Прежде всего разогрейте сковороду. Очищенные креветки подсолите и обжарьте в течение 5 минут в сливочном масле. Выложите креветки на бумажное полотенце - это уберет лишнее масло.

Авокадо очистите и нашинкуйте на большие ломтики, шалот также очистите и нашинкуйте на мелкие кусочки.

Салат с креветками и авокадо - необычное и быстрое блюдо (иллюстрация: Freepik)

В глубокую миску высыпьте салатную смесь, добавьте авокадо, креветки и лук, соль и перец по вкусу. Для заправки в отдельной миске перемешайте растительное масло и лимонный сок. Полейте салат заправкой, перемешайте - и можно есть!