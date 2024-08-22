5 смачних грибів, що можна збирати вже у вересні

Де збирати білі гриби у вересні

Білий гриб легко впізнати завдяки товстій і щільній ніжці, коричневій шапці, білій м'якоті, а також приємному смаку та аромату. Він досить легко відрізняється від отруйних грибів, що робить його безпечним для збору.

Варто звернути увагу на деякі тривожні ознаки, які можуть свідчити про отруйність гриба: зміна кольору на зломі або гіркий смак. Не переплутайте білий гриб з отруйним жовтим, у якого на зрізі м'якоть рожевіє.

Білий гриб можна знайти як у листяних, так і в хвойних лісах, де він часто сусідить з ялиною, сосною, дубом і березою. Збирати ці гриби найкраще з середини червня до кінця вересня, причому наймасовіший збір припадає на другу половину серпня.

Білі гриби - це "еліта" та найцінніший трофей для грибника (фото: Pixabay.com)

Де збирати маслюки у вересні

Маслюк має жовту ніжку і шапку з білими слідами по краях, а також липку шкірку, ніби змазану маслом, яку легко знімати ножем.

Маслюки ростуть переважно в хвойних лісах, і їх можна збирати вже з перших днів червня. Цей період збору триває не більше двох тижнів, після чого маслюки зникають і знову з'являються у другій половині липня. Наймасовіше вони ростуть з середини серпня і першої половини вересня.

Маслюки не можна сушити, але дуже гарно консервувати (фото: Pixabay.com)

Де збирати опеньки у вересні

Опеньки виростають групами на пнях, коренях і стовбурах загиблих дерев, утворюючи великі сім'ї.

Шапка опенька охристого кольору, вкрита дрібними чорними лусочками, під нею знаходяться білуваті пластинки, а на ніжці є біле кільце або плівка.

Осінній опеньок є популярним і врожайним грибом, який росте великими групами з кінця серпня до пізньої осені. Цей гриб чудово підходить для приготування гарячих страв, сушки, соління та маринування.

Величезна перевага опеньків - їхня велика кількість (фото: Pixabay.com)

Де збирати сироїжки у вересні

Сироїжки - це пластинчасті гриби, які легко ламаються і мають шапки різного кольору - від рожевого до зеленуватого. Шкірка з цих грибів легко знімається, що є характерною ознакою більшості видів сироїжок.

Вони ростуть практично у всіх лісах, на галявинах та узліссях, проте найчастіше зустрічаються на узбіччях доріг і в молодих березняках без підліску. Перші сироїжки можна збирати вже в червні, але найурожайнішим періодом для цих грибів є серпень.

Перед приготуванням гриби бажано відварити протягом 5-7 хвилин.

Найсмачнішими вважаються сироїжки з зеленими та жовтими шапками (фото: Pixabay.com)

Де збирати гливи у вересні

Гливи з’являються наприкінці серпня і зберігаються майже до зими. Вони зустрічаються в листяних лісах, де ростуть на деревах, переважно на живих або загиблих стовбурах.

Для збору підходять лише ті гриби, діаметр шапки яких не перевищує 10 см, оскільки ніжки цього гриба дуже жорсткі. Гливи зазвичай використовують у їжу тільки шапки, оскільки ніжки вважаються менш придатними для кулінарії.

Гливи легко знайти - вони не ховаються у траві та листі (фото: Pixabay.com)