5 вкусных грибов, которые можно собирать уже в сентябре

Где собирать белые грибы в сентябре

Белый гриб легко узнать благодаря толстой и плотной ножке, коричневой шапке, белой мякоти, а также приятному вкусу и аромату. Он достаточно легко отличается от ядовитых грибов, что делает его безопасным для сбора.

Следует обратить внимание на некоторые тревожные признаки, которые могут свидетельствовать о ядовитости гриба: изменение цвета на взломе или горький вкус. Не спутайте белый гриб с ядовитым желтым, у которого на срезе мякоть розовеет.

Белый гриб можно найти как в лиственных, так и в хвойных лесах, где он часто соседствует с елью, сосной, дубом и березой. Собирать эти грибы лучше с середины июня до конца сентября, причем самый массовый сбор приходится на вторую половину августа.

Белые грибы - это "элита" и самый ценный трофей для грибника (фото: Pixabay.com)

Где собирать маслята в сентябре

Маслята имеют желтую ножку и шапку с белыми следами по краям, а также липкую кожуру, словно смазанную маслом, которую легко снимать ножом.

Маслята растут преимущественно в хвойных лесах, и их можно собирать уже с первых дней июня. Этот период сбора длится не более двух недель, после чего маслята исчезают и снова появляются во второй половине июля. Наиболее массово они растут с середины августа и первой половины сентября.

Маслята нельзя сушить, но очень хорошо консервировать (фото: Pixabay.com)

Где собирать опята в сентябре

Опята вырастают группами на пнях, корнях и стволах погибших деревьев, образуя большие семьи.

Шапка опят охристого цвета, покрытая мелкими черными чешуйками, под ней находятся беловатые пластинки, а на ножке есть белое кольцо или пленка.

Осенний опенок является популярным и урожайным грибом, который растет большими группами с конца августа до поздней осени. Этот гриб отлично подходит для приготовления горячих блюд, сушки, соления и маринования.

Огромное преимущество опят - их большое количество (фото: Pixabay.com)

Где собирать сыроежки в сентябре

Сыроежки - это пластинчатые грибы, которые легко ломаются и имеют шапки разного цвета - от розового до зеленоватого. Кожица с этих грибов легко снимается, что является характерным признаком большинства видов сыроежек.

Они растут практически во всех лесах, на лужайках и опушках, однако чаще всего встречаются на обочинах дорог и в молодых березняках без подлеска. Первые сыроежки можно собирать уже в июне, но самым урожайным для этих грибов является август.

Перед приготовлением грибы лучше отварить в течение 5-7 минут.

Самыми вкусными считаются сыроежки с желтыми и зелеными шапками (фото: Pixabay.com)

Где собирать вешенки в сентябре

Вешенки появляются в конце августа и сохраняются почти до зимы. Они встречаются в лиственных лесах, где произрастают на деревьях, преимущественно на живых или погибших стволах.

Для сбора подходят только грибы, диаметр шляпки которых не превышает 10 см, поскольку ножки этого гриба очень жесткие. Вешенки обычно используют в пищу только шляпки, поскольку ножки считаются менее подходящими для кулинарии.

Вешенки легко найти - они не прячутся в траве и листьях (фото: Pixabay.com)