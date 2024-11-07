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5 силових вправ, які допоможуть зменшити талію

Які вправи допоможуть зменшити талію (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зменшити об'єм талії можна без походу до спортзалу та дієт. Експерт назвав 5 вправ для ефективного тренування вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Жирові відкладення з віком перерозподіляються. У жінок досить часто виникає таке явище, як "фартух", або мішок.  Жир, накопичений на стегнах, "сповзає" в низ живота. Це пов’язано зі зниженням вироблення гормонів, а також з ослабленням м’язів і втратою тонусу.

ві головні причини збільшення об'єму живота. Мова йде про вагітність і збільшення ваги.

Опустіть тіло до землі та знов підніміться, випрямивши руки.

Віджимання (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Після цього підніміться, щоб завершити випад на інший бік.

Випади (фото: eatthis.com)

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фізичні вправиСпортзал