5 силових вправ, які допоможуть зменшити талію

Зменшити об'єм талії можна без походу до спортзалу та дієт. Експерт назвав 5 вправ для ефективного тренування вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Жирові відкладення з віком перерозподіляються. У жінок досить часто виникає таке явище, як "фартух", або мішок. Жир, накопичений на стегнах, "сповзає" в низ живота. Це пов’язано зі зниженням вироблення гормонів, а також з ослабленням м’язів і втратою тонусу.
ві головні причини збільшення об'єму живота. Мова йде про вагітність і збільшення ваги.
Опустіть тіло до землі та знов підніміться, випрямивши руки.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Після цього підніміться, щоб завершити випад на інший бік.
Раніше ми повідомляли про 5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схуднення.
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