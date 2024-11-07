5 силовых упражнений, которые помогут уменьшить талию

Жировые отложения с возрастом перераспределяются. У женщин довольно часто возникает такое явление, как "фартук", или мешок. Жир, накопленный на бедрах, сползает в низ живота. Это связано с понижением выработки гормонов, а также с ослаблением мышц и утратой тонуса.

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Опустите тело к земле и снова поднимитесь, выпрямив руки.

Отжимания (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Затем поднимитесь, чтобы завершить выпад на другую сторону.

Выпады (фото: eatthis.com)