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5 силовых упражнений, которые помогут уменьшить талию

Какие упражнения помогут снизить талию (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уменьшить объем талии можно без похода в спортзал и диеты. Эксперт назвал 5 упражнений для эффективной тренировки на дому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Жировые отложения с возрастом перераспределяются. У женщин довольно часто возникает такое явление, как "фартук", или мешок. Жир, накопленный на бедрах, сползает в низ живота. Это связано с понижением выработки гормонов, а также с ослаблением мышц и утратой тонуса.

главные причины увеличения объема живота. Речь идет о беременности и увеличении веса.

Опустите тело к земле и снова поднимитесь, выпрямив руки.

Отжимания (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Затем поднимитесь, чтобы завершить выпад на другую сторону.

Выпады (фото: eatthis.com)

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