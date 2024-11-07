5 силових вправ, які допоможуть зменшити талію

Зменшити об'єм талії можна без походу до спортзалу та дієт. Експерт назвав 5 вправ для ефективного тренування вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Що таке "фартух живота"

Жирові відкладення з віком перерозподіляються. У жінок досить часто виникає таке явище, як "фартух", або мішок. Жир, накопичений на стегнах, "сповзає" в низ живота. Це пов’язано зі зниженням вироблення гормонів, а також з ослабленням м’язів і втратою тонусу.

Доктор медичних наук Майк Болом назвав д ві головні причини збільшення об'єму живота. Мова йде про вагітність і збільшення ваги.

За словами експерта, неможливо націлити втрату ваги на одну конкретну ділянку тіла. Натомість втрата ваги відбувається по всьому тілу, а не лише в одній частині

Оскільки загальна втрата ваги є важливою для зменшення об'єму живота, силові вправи, які спалюють найбільше калорій, є найефективнішими.

Віджимання

Ця класична вправа націлена на верхню частину тіла, але також вимагає від вас скорочення м’язів усього тіла.

Почніть з високої планки, розмістивши руки нижче плечей. Поставте ноги на ширині стегон.

Опустіть тіло до землі та знов підніміться, випрямивши руки.

Віджимання (фото: eatthis.com)

Підтягування

Підтягування також спрямовані на верхню частину тіла, включаючи багато м’язів спини та рук.

Тримайтеся за перекладину. Підтягніться до тих пір, поки підборіддя трохи не підніметься над перекладиною.

З контролем опускайтеся, поки обидві руки не стануть повністю випрямленими.

Підтягування (фото: eatthis.com)

Присідання

Присідання, крім випадів і станової тяги, опрацьовують великі м’язи ніг і сідниць.

Розставте ноги трохи ширше, ніж на ширині стегон.

Відведіть стегна назад і опустіться в присідання.

Присідання (фото: eatthis.com)

Станова тяга

Існують різні способи виконання станової тяги. Ви можете робити з гирею, штангою або набором гантелей.

Встаньте прямо з гантелями в кожній руці, долонями до тіла. Відведіть стегна назад і опустіть гантелі біля ніг до підлоги.

Станова тяга (фото: eatthis.com)

Випади

Зробіть випад правою ногою, опустивши ліву до підлоги.

Слідкуйте за тим, щоб підтримувати міцну форму та поставу протягом цієї вправи.

Після цього підніміться, щоб завершити випад на інший бік.

Випади (фото: eatthis.com)