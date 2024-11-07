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5 силових вправ, які допоможуть зменшити талію

Четвер 07 листопада 2024 18:05
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5 силових вправ, які допоможуть зменшити талію Які вправи допоможуть зменшити талію (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зменшити об'єм талії можна без походу до спортзалу та дієт. Експерт назвав 5 вправ для ефективного тренування вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Що таке "фартух живота"

Жирові відкладення з віком перерозподіляються. У жінок досить часто виникає таке явище, як "фартух", або мішок. Жир, накопичений на стегнах, "сповзає" в низ живота. Це пов’язано зі зниженням вироблення гормонів, а також з ослабленням м’язів і втратою тонусу.

Доктор медичних наук Майк Болом назвав дві головні причини збільшення об'єму живота. Мова йде про вагітність і збільшення ваги.

За словами експерта, неможливо націлити втрату ваги на одну конкретну ділянку тіла. Натомість втрата ваги відбувається по всьому тілу, а не лише в одній частині

Оскільки загальна втрата ваги є важливою для зменшення об'єму живота, силові вправи, які спалюють найбільше калорій, є найефективнішими.

Віджимання

Ця класична вправа націлена на верхню частину тіла, але також вимагає від вас скорочення м’язів усього тіла.

Почніть з високої планки, розмістивши руки нижче плечей. Поставте ноги на ширині стегон.

Опустіть тіло до землі та знов підніміться, випрямивши руки.

5 силових вправ, які допоможуть зменшити таліюВіджимання (фото: eatthis.com)

Підтягування

Підтягування також спрямовані на верхню частину тіла, включаючи багато м’язів спини та рук.

Тримайтеся за перекладину. Підтягніться до тих пір, поки підборіддя трохи не підніметься над перекладиною.

З контролем опускайтеся, поки обидві руки не стануть повністю випрямленими.

5 силових вправ, які допоможуть зменшити таліюПідтягування (фото: eatthis.com)

Присідання

Присідання, крім випадів і станової тяги, опрацьовують великі м’язи ніг і сідниць.

Розставте ноги трохи ширше, ніж на ширині стегон.

Відведіть стегна назад і опустіться в присідання.

5 силових вправ, які допоможуть зменшити таліюПрисідання (фото: eatthis.com)

Станова тяга

Існують різні способи виконання станової тяги. Ви можете робити з гирею, штангою або набором гантелей.

Встаньте прямо з гантелями в кожній руці, долонями до тіла. Відведіть стегна назад і опустіть гантелі біля ніг до підлоги.

5 силових вправ, які допоможуть зменшити таліюСтанова тяга (фото: eatthis.com)

Випади

Зробіть випад правою ногою, опустивши ліву до підлоги.

Слідкуйте за тим, щоб підтримувати міцну форму та поставу протягом цієї вправи.

Після цього підніміться, щоб завершити випад на інший бік.

5 силових вправ, які допоможуть зменшити таліюВипади (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли про 5 вправ, які допоможуть жінкам підтягнути тіло на початку схуднення.

Також ми писали, в чому різниця та які тренування краще обрати для себе.

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