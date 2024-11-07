5 силовых упражнений, которые помогут уменьшить талию

Уменьшить объем талии можно без похода в спортзал и диеты. Эксперт назвал 5 упражнений для эффективной тренировки на дому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Что такое "фартук живота"

Жировые отложения с возрастом перераспределяются. У женщин довольно часто возникает такое явление, как "фартук", или мешок. Жир, накопленный на бедрах, сползает в низ живота. Это связано с понижением выработки гормонов, а также с ослаблением мышц и утратой тонуса.

Доктор медицинских наук Майк Болом назвал две главные причины увеличения объема живота. Речь идет о беременности и увеличении веса.

По словам эксперта, невозможно нацелить потерю веса на один конкретный участок тела. Потеря веса происходит по всему телу, а не только в одной части

Поскольку общая потеря веса важна для уменьшения объема живота, силовые упражнения, которые сжигают больше калорий, являются наиболее эффективными.

Отжимания

Это классическое упражнение нацелено на верхнюю часть тела, но также требует от вас сокращения мышц всего тела.

Начните с высокой планки, разместив руки ниже плеч. Поставьте ноги на ширине бедер.

Опустите тело к земле и снова поднимитесь, выпрямив руки.

Отжимания (фото: eatthis.com)

Подтягивание

Подтягивания также направлены на верхнюю часть тела, включая множество мышц спины и рук.

Держитесь за перекладину. Подтянитесь до тех пор, пока подбородок немного не поднимется над перекладиной.

С контролем опускайтесь, пока обе руки не станут полностью выпрямленными.

Подтягивание (фото: eatthis.com)

Приседания

Приседания, кроме выпадов и становой тяги, прорабатывают большие мышцы ног и ягодиц.

Расставьте ноги немного шире, чем на ширине бедер.

Отведите бедра назад и опуститесь в приседания.

Приседания (фото: eatthis.com)

Становая тяга

Есть разные методы выполнения становой тяги. Вы можете делать с гирей, штангой или набором гантелей.

Встаньте прямо с гантелями в каждой руке, ладонями к телу. Отведите бедра назад и опустите гантели возле ног к полу.

Сословная тяга (фото: eatthis.com)

Выпады

Сделайте выпад правой ногой, опустив левую в пол.

Следите за тем, чтобы поддерживать крепкую форму и осанку в течение этого упражнения.

Затем поднимитесь, чтобы завершить выпад на другую сторону.

Выпады (фото: eatthis.com)