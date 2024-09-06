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5 серіалів про вікінгів, відьмаків та злочинців. Сюжет та актори-красунчики "затягнуть" з першого епізоду

Серіали з цікавим сюжетом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви шукаєте цікавий серіал на вихідні, зверніть увагу на пригодницькі багатосерійні історії, від яких буде важко відірватися. До того ви можете обрати варіанти, в яких головні ролі виконали справжні красунчики, які вже стали дуже популярними.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих серіалів, від яких важко "відірватися".

"Відьмак"

Серіал з Генрі Кавіллом сподобається не лише геймерам та фанам пригодницьких романів. Цікава історія про Відьмака та моторошних істот, яких він долає, здатна "затягнути" з першої серії. До того ж вже вийшло 3 сезони, а тому ви зможете насолоджуватися сюжетом не одні вихідні.

 

"Гострі картузи"

А в цьому серіалі головну роль зіграв Кілліан Мерфі. Історія про родину Шелбі, яка заснувала власну банду головорізів, дуже цікава. Події розгортаються наприкінці XIX сторіччя, в місті Бірмінгем, вже у першій серії ви зрозумієте, чому угрупування злочинців отримало саме таку назву.

 

"Вікінги"

Головний герой серіалу - войовничий Рагнар Лодброк, якого зіграв Тревіс Фіммел. І ви будете приємно вражені, адже, здавалося б, звичайна історія про вікінгів, здивує несподіваними сюжетними лініями та динамічним розвитком подій.

 

"Сини анархії"

Кримінальний серіал з Чарлі Ганнемом у головній ролі розповість про байкерів та їхній клуб, який постійно стикається з проблемами та нерідко потрапляє у дуже небезпечні ситуації. Сюжет "затягне" вас майже з перших кадрів, ви точно захочете додивитися його до кінця.

 

"Останнє королівство"

А в цьому історичному серіалі головну роль виконав Александр Дреймон. Він зіграв сина англосакського тена, якого ще дитиною викрали скандинави. І Рагнара, який став йому названим батьком, вбивають, через що головний герой жадає помсти.

 

Нагадаємо, раніше ми вже називали кращі українські фільми і серіали, які вийшли на Netflix.

Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка 5 фільмів про виживання.

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