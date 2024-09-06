5 сериалов о викингах, ведьмаках и преступниках. Сюжет и актеры-красавчики "затянут" с первого эпизода

"Ведьмак"

Сериал с Генри Кавиллом понравится не только геймерам и фанам приключенческих романов. Интересная история о Ведьмаке и жутких существах, которых он побеждает, способна "затянуть" с первой серии. К тому же уже вышло 3 сезона, поэтому вы сможете наслаждаться сюжетом не одни выходные.

"Острые козырьки"

А в этом сериале главную роль сыграл Киллиан Мерфи. История о семье Шелби, основавшей собственную банду головорезов, очень интересная. События разворачиваются в конце XIX века, в городе Бирмингем, уже в первой серии вы поймете, почему группировка преступников получила именно такое название.

"Викинги"

Главный герой сериала - воинственный Рагнар Лодброк, которого сыграл Тревис Фиммел. И вы будете приятно удивлены, ведь, казалось бы, обычная история о викингах, поразит неожиданными сюжетными линиями и динамичным развитием событий.

"Сыны анархии"

Криминальный сериал с Чарли Ханнемом в главной роли расскажет о байкерах и их клубе, который постоянно сталкивается с проблемами и нередко попадает в очень опасные ситуации. Сюжет затянет вас почти с первых кадров, вы точно захотите досмотреть его до конца.

"Последнее королевство"

А в этом историческом сериале главную роль исполнил Александр Дреймон. Он сыграл сына англосакского тена, которого ребенком похитили скандинавы. И Рагнара, ставшего ему названным отцом, убивают, из-за чего главный герой жаждет мести.