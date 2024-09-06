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5 сериалов о викингах, ведьмаках и преступниках. Сюжет и актеры-красавчики "затянут" с первого эпизода

Сериалы с интересным сюжетом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете увлекательный сериал на выходные, обратите внимание на приключенческие многосерийные истории, от которых будет тяжело оторваться. К тому же вы можете выбрать варианты, в которых главные роли исполнили настоящие красавчики, которые уже стали очень популярными.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных сериалов, от которых тяжело "оторваться".

"Ведьмак"

Сериал с Генри Кавиллом понравится не только геймерам и фанам приключенческих романов. Интересная история о Ведьмаке и жутких существах, которых он побеждает, способна "затянуть" с первой серии. К тому же уже вышло 3 сезона, поэтому вы сможете наслаждаться сюжетом не одни выходные.

 

"Острые козырьки"

А в этом сериале главную роль сыграл Киллиан Мерфи. История о семье Шелби, основавшей собственную банду головорезов, очень интересная. События разворачиваются в конце XIX века, в городе Бирмингем, уже в первой серии вы поймете, почему группировка преступников получила именно такое название.

 

"Викинги"

Главный герой сериала - воинственный Рагнар Лодброк, которого сыграл Тревис Фиммел. И вы будете приятно удивлены, ведь, казалось бы, обычная история о викингах, поразит неожиданными сюжетными линиями и динамичным развитием событий.

 

"Сыны анархии"

Криминальный сериал с Чарли Ханнемом в главной роли расскажет о байкерах и их клубе, который постоянно сталкивается с проблемами и нередко попадает в очень опасные ситуации. Сюжет затянет вас почти с первых кадров, вы точно захотите досмотреть его до конца.

 

"Последнее королевство"

А в этом историческом сериале главную роль исполнил Александр Дреймон. Он сыграл сына англосакского тена, которого ребенком похитили скандинавы. И Рагнара, ставшего ему названным отцом, убивают, из-за чего главный герой жаждет мести.

 

Напомним, ранее мы уже называли лучшие украинские фильмы и сериалы, вышедшие на Netflix.

Кроме того, недавно появилась подборка 5 фильмов о выживании.

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