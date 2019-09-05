5 сентября: какой праздник и что нельзя делать

Какой сегодня праздник. 5 сентября христиане празднуют День Лупы Брусничника. Лупа был родом из города Солуни, жил в III веке н. э. Являлся рабом Димитрия Солунского, казненного за христианское вероисповедание. После смерти хозяина Луп взял его перстень и окропил свои одежды его кровью. Благодаря имени великомученика, перстню и своей вере, впоследствии он смог сотворить немало чудес в родном городе.

Обычно в этот день случались заморозки,которые нарекли "лупенскими", после них шли в лес собирать созревшую бруснику. Отсюда и пошло название праздника "Брусничник".

Иллюстративное фото (worldluxrealty.com)

Мужчины с утра отправляются на поля убирать лен и овес. Женщины же, закончив утренние хозяйственные дела, берут детей и идут в лес за ягодой. На ужин обычно подавали пирог с брусникой.

Приметы в этот день:

На святого Лупа овес морозом лупит.

Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся.

Луппов мороз морозит нос.

Не соберешь овес - наглотаешься слез.

Если не будет утренника, так в сентябре не заморозит.

Если на Луппа полетели на юг журавли - жди ранней зимы.

Коли брусника поспела, то и овес дошел.

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