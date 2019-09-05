5 вересня: яке свято і що не можна робити

У День Лупи-брусничника йдуть збирати брусницю, адже зазвичай саме в цей період трапляються заморозки
Яке сьогодні свято. 5 вересня християни святкують День Лупи Брусничника. Лупа був родом з міста Солуні, жив в III столітті н. е. Був рабом Димитрія Солунського, страченого за християнське віросповідання. Після смерті господаря Луп взяв його перстень і окропив свій одяг його кров'ю. Завдяки імені великомученика, персню і своїй вірі, згодом він зміг створити чимало чудес в рідному місті.
Зазвичай у цей день бували заморозки, які нарекли "лупенськими", після них йшли в ліс збирати брусницю. Звідси і пішла назва свята "Брусничник".
Ілюстративне фото (worldluxrealty.com)
Чоловіки з ранку відправлялися на поля прибирати льон і овес. Жінки ж, закінчивши ранкові господарські справи, брали дітей і йшли у ліс за ягодами. На вечерю зазвичай подавали пиріг з брусницею.
Прикмети цього дня:
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