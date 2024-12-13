5 секретів приготування ідеальних млинців

Просіяти борошно

Для того, щоб приготувати ідеальні млинці, краще просіяти борошно перед використанням - це допомагає позбутися грудочок і насичує його киснем, завдяки чому тісто стає легшим. Всипати борошно слід поступово, в декілька етапів, постійно розмішуючи тісто.

Крім цього, млинці будуть м'якими та еластичними, якщо для їхнього приготування обрати борошно високої якості. Найкраще використовувати пшеничне борошно з середнім вмістом клейковини, це допоможе отримати тоненькі млинці без розривів.

Досягти правильної консистенції тіста

Ідеальне тісто для млинців повинне бути рідким, але не водянистим - рідина має вільно стікати з ложки. Занадто густе тісто буде утримувати багато борошна, і млинці стануть жорсткими, а занадто рідке - зробить їх тонкими і ламкими.

Крім цього, важливо не додавати цукру більше, ніж 2 ст. л. на 340 мл молока - це сприятиме пересмаженню млинців. Також не забувайте також про сіль, вона підкреслює смак.

Додати невелику кількість олії

Щоб млинці не липли до пательні, важливо використовувати правильну кількість олії. Ліпше додавати її безпосередньо в тісто, це зробить млинці м’якими і злегка хрусткими ззовні.

Як смажити млинці правильно (ілюстративне фото: Freepik)

Однак також можна змастити пательню невеликою кількістю олії перед кожним млинцем. Важливо не перестаратися з кількістю масла, оскільки надлишок може зробити млинці жирними та менш приємними на смак.Інший варіант - використовувати посуд з антипригарним покриттям.

Ретельно розігріти пательню

Температура пательні - ключовий момент при приготуванні млинців. Поверхня повинна бути добре розігріта перед тим, як ви наллєте тісто. Втім, ідеальна температура для смаження млинців - висока, але не максимальна, інакше млинці можуть підгоріти, а на слабкому вогні млинці не зможуть правильно приготуватися.

Щоб перевірити температуру, радять налити на пательню трохи води: якщо рідина миттєво випаровується, поверхня готова до смаження.

Не пересмажувати млинці

Попри те, що млинці повинні мати легку скоринку, вони смажаться доволі швидко - всього декілька хвилин з одного боку і ще менше з іншого. Готовий млинець повинен легко відставати від пательні.

Тривалість смаження млинців може збільшуватись від товщини налитого на пательню тіста. Однак, щоб готовий млинець був еластичним та тонким, на велику пательню потрібно менш, ніж ополоник тіста.