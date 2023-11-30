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5 секретів квашеної капусти, без яких вона не вийде ніколи

Фото: Квашена капуста (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашена капуста - це справжній український суперфуд, який додасть вам сил та вітамінів. Як зробити так, щоб вона завжди виходила смачною та хрусткою?

Секретами квашеної капусти ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис блогера Дарини Дорошкевич в Instagram.

Секрети квашеної капусти

  • Вибирайте завжди капусту овальної форми, а не круглої. Саме така капуста краще підходить для квашення
  • Дуже важливо правильно посолити капусту. Солі не повинно бути забагато чи замало. Треба використовувати одну ложку солі без верху на кілограм капусти
  • Для квашення капусти треба використовувати тільки камяну, нейодовану сіль
  • Важливо гарно перемяти капусту з сіллю, доки вона не пустить сік
  • З цукром ваша капуста приготується швидше, ніж без нього

Рецепт  квашеної капусти від Дорошкевич

Капусту нашаткувати, пересипати сіллю, дуже гарно перемʼяти руками, щоб виділився сік. Моркву й яблука натерти, перемішати з капустою. Спробувати капусту - вам має бути смачно саме по солі. Якщо трохи пересолено - не страшно, під час квасіння смак вирівняється. Скласти в ємкість, гарно притиснути, щоб виділився сік на поверхні, зверху покласти тарілку та важкий гніт - мінімум 3 кг, але краще більше.

Залишити капусту на кухні. Термін залежить від багатьох факторів - кількості цукрів в овочах, температурі в приміщенні, кількості капусти. Десь на 3-4 день капуста починає булькати, значить квасіння почалося.

Коли капуста заквасилась, відправте її в прохолодне місце (комора, балкон, холодильник) на зберігання.

 

Раніше ми писали про те, як заквасити капусту швидкого посолу.

Читайте також про те, як приготувати деруни із квашеної капусти.

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