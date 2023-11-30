5 секретів квашеної капусти, без яких вона не вийде ніколи

Квашена капуста - це справжній український суперфуд, який додасть вам сил та вітамінів. Як зробити так, щоб вона завжди виходила смачною та хрусткою?
Секретами квашеної капусти ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис блогера Дарини Дорошкевич в Instagram.
Капусту нашаткувати, пересипати сіллю, дуже гарно перемʼяти руками, щоб виділився сік. Моркву й яблука натерти, перемішати з капустою. Спробувати капусту - вам має бути смачно саме по солі. Якщо трохи пересолено - не страшно, під час квасіння смак вирівняється. Скласти в ємкість, гарно притиснути, щоб виділився сік на поверхні, зверху покласти тарілку та важкий гніт - мінімум 3 кг, але краще більше.
Залишити капусту на кухні. Термін залежить від багатьох факторів - кількості цукрів в овочах, температурі в приміщенні, кількості капусти. Десь на 3-4 день капуста починає булькати, значить квасіння почалося.
Коли капуста заквасилась, відправте її в прохолодне місце (комора, балкон, холодильник) на зберігання.
Раніше ми писали про те, як заквасити капусту швидкого посолу.
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