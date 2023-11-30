5 секретов квашеной капусты, без которых она не выйдет никогда

Квашеная капуста – это настоящий украинский суперфуд, который придаст вам силы и витамины. Как сделать так, чтобы она всегда получалась вкусной и хрустящей?

Секреты квашеной капусты

Выбирайте всегда капусту овальной формы, а не круглой. Именно такая капуста лучше подходит для квашения

Очень важно правильно посолить капусту. Соли не должно быть слишком много или мало. Надо использовать одну ложку соли без верха на килограмм капусты

Для квашения капусты нужно использовать только каменную, нейодированную соль

Важно хорошо перемять капусту с солью, пока она не пустит сок.

С сахаром ваша капуста приготовится побыстрее, чем без него

Рецепт квашеной капусты от Дорошкевич

Капусту нашинковать, пересыпать солью, очень хорошо перемять руками, чтобы выделился сок. Морковь и яблоки натереть, перемешать с капустой. Попробовать капусту – вам должно быть вкусно именно по соли. Если немного пересолено - не страшно, во время квашения вкус выровняется. Сложить в емкость, хорошо прижать, чтобы выделился сок на поверхности, сверху положить тарелку и тяжелый фитиль - минимум 3 кг, но лучше больше.



Оставить капусту на кухне. Срок зависит от многих факторов – количества сахаров в овощах, температуре в помещении, количества капусты. Где-то на 3-4 день капуста начинает булькать, значит сквашивание началось.

Когда капуста заквасилась, отправьте ее в прохладное место (кладовая, балкон, холодильник) на хранение.