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5 секретов квашеной капусты, без которых она не выйдет никогда

Фото: Квашеная капуста (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашеная капуста – это настоящий украинский суперфуд, который придаст вам силы и витамины. Как сделать так, чтобы она всегда получалась вкусной и хрустящей?

Секретами квашеной капусты делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение блоггера Дарьи Дорошкевич в Instagram.

Секреты квашеной капусты

  • Выбирайте всегда капусту овальной формы, а не круглой. Именно такая капуста лучше подходит для квашения
  • Очень важно правильно посолить капусту. Соли не должно быть слишком много или мало. Надо использовать одну ложку соли без верха на килограмм капусты
  • Для квашения капусты нужно использовать только каменную, нейодированную соль
  • Важно хорошо перемять капусту с солью, пока она не пустит сок.
  • С сахаром ваша капуста приготовится побыстрее, чем без него

Рецепт квашеной капусты от Дорошкевич

Капусту нашинковать, пересыпать солью, очень хорошо перемять руками, чтобы выделился сок. Морковь и яблоки натереть, перемешать с капустой. Попробовать капусту – вам должно быть вкусно именно по соли. Если немного пересолено - не страшно, во время квашения вкус выровняется. Сложить в емкость, хорошо прижать, чтобы выделился сок на поверхности, сверху положить тарелку и тяжелый фитиль - минимум 3 кг, но лучше больше.

Оставить капусту на кухне. Срок зависит от многих факторов – количества сахаров в овощах, температуре в помещении, количества капусты. Где-то на 3-4 день капуста начинает булькать, значит сквашивание началось.

Когда капуста заквасилась, отправьте ее в прохладное место (кладовая, балкон, холодильник) на хранение.

Раньше мы писали о том ,как заквасить капусту быстрого посола.

Читайте также о том, как приготовить деруны из квашеной капусты.

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