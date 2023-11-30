5 секретов квашеной капусты, без которых она не выйдет никогда
Квашеная капуста – это настоящий украинский суперфуд, который придаст вам силы и витамины. Как сделать так, чтобы она всегда получалась вкусной и хрустящей?
Секретами квашеной капусты делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение блоггера Дарьи Дорошкевич в Instagram.
Секреты квашеной капусты
- Выбирайте всегда капусту овальной формы, а не круглой. Именно такая капуста лучше подходит для квашения
- Очень важно правильно посолить капусту. Соли не должно быть слишком много или мало. Надо использовать одну ложку соли без верха на килограмм капусты
- Для квашения капусты нужно использовать только каменную, нейодированную соль
- Важно хорошо перемять капусту с солью, пока она не пустит сок.
- С сахаром ваша капуста приготовится побыстрее, чем без него
Рецепт квашеной капусты от Дорошкевич
Капусту нашинковать, пересыпать солью, очень хорошо перемять руками, чтобы выделился сок. Морковь и яблоки натереть, перемешать с капустой. Попробовать капусту – вам должно быть вкусно именно по соли. Если немного пересолено - не страшно, во время квашения вкус выровняется. Сложить в емкость, хорошо прижать, чтобы выделился сок на поверхности, сверху положить тарелку и тяжелый фитиль - минимум 3 кг, но лучше больше.
Оставить капусту на кухне. Срок зависит от многих факторов – количества сахаров в овощах, температуре в помещении, количества капусты. Где-то на 3-4 день капуста начинает булькать, значит сквашивание началось.
Когда капуста заквасилась, отправьте ее в прохладное место (кладовая, балкон, холодильник) на хранение.
Раньше мы писали о том ,как заквасить капусту быстрого посола.
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