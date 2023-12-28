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5 секретів, які допоможуть завжди виглядати вишукано та дорого

Стиліст розповіла, як виглядати вишукано та дорого (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Виглядати вишукано та дорого можна не витрачаючи багато грошей на свій одяг. Є базові речі та відтінки, які зроблять ваш образ неперевершеним у будь-якій ситуації.

Яких секретів потрібно дотримуватися, щоб мати вишуканий та дорогий вигляд, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео стиліста Інни Гріненко.

1. Віддавайте перевагу мінімалізму, обирайте прості та зрозуміли форми.

Нехай це буде пальто, але класичного крою, брюки без додаткових навантажень, сумки стандартних розмірів та форм.

2. Структуровані та забрані говорять про статус.

Обирайте одяг так, щоб у вас був один ансамбль, в який вписується все - від костюма до взуття до сумочки.

3. Поповнюйте гардероби нейтральними відтінками, вони завжди виглядають дорого.

Нейтральні - це пастельні тони. Наприклад: синій, коричневий, бежевий, сірий, бордо, молочний.

4. Уникайте крикливих вуличних трендів та логоманію.

Сучасні тренди - це весело, але часом у моду входять речі, від яких в очах темно. Тому не варто завжди спокушатися на те, що зараз раптом стало модним. Тим більш, що така мода швидко проходить.

5. А кислотні кольори здешевлять навіть найдорожчі образи.

Гарний костюм, але з неймовірним кольором - це те, що точно зіпсує ваш образ.

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