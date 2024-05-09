5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнати

Хлорофітум

Ця кімнатна рослина чудово підійде для дитячої, оскільки вона переносить слабке світло і швидко росте.

Квітка випускає діток, які схожі на павучків, що ширяють у повітрі і створюють каскадну структуру.

Дітям він теж подобається, оскільки можна взяти паросток і посадити в інший горщик та спостерігати, як він росте.

Фото: хлорофітум (wikipedia)

Арека (пальма)

Якщо ви вирішили вибрати рослини для дітей, то необхідно переконатися, що вони досить важкі, щоб не перекинутися.

Чудово підійде Арека, яка може оживити кімнату. Однак їй потрібен світлий простір, тому вона підходить не всім.

Фото: Арека (lamour)

Аспідістра висока

Такі рослини безпечні для дітей і домашніх тварин та не потребують особливого догляду.

Вони створюють відчуття "джунглів" у будь-якому просторі.

Однак якщо в кімнаті температура постійно тримається вище 20 градусів, то постарайтеся як можна частіше зволожувати листя з обприскувача.

Фото: Аспідістра (asterias)

Сансев'єрія

Така рослина має популярність через архітектурну форму та неймовірні очищувальні здібності. Рослина здатна очищати повітря, для досягнення найкращих результатів розміщуйте її на відстані не більше 1,5 метрів від ліжка вашої дитини.

Особливого догляду рослина не потребує, їм вистачає одного поливу на місяць.

Фото: Сансев'єрія (Freepik)

Нефролепіс

Нефролепіс - чудовий варіант, оскільки він може миттєво перетворити простір своєю формою і розміром.

Багато папоротей безпечні для дітей, проте нефролепіс - одна з найбільш невибагливих рослин, яка має розкішний вигляд, звисаючи з вазона.

Фото: Нефролепіс (asterias)

Де розмістити рослини в дитячій кімнаті

Попри те, що рослини відмінно очищають кисень, вони його ще й поглинають. Особливо вночі.

На невеликій площі достатньо розмістити 3-4 вазони. Розташовуйте їх на достатній висоті від дитини. Тоді малюк не зможе горщик потягнути і травмуватися ним. Поки діти маленькі, краще не вирощувати у кімнаті підлогові великі дерева.