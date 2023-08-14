Ось чому не варто тримати герань в оселі

Герань, також називають пеларгонією - дуже популярна кімнатна рослина. Вона має великий спектр кольорів, пахуче листя та зовсім непримхлива в догляді. Однак є ситуації, коли таку квітку тримати вдома не можна.

Чому тримати герань в оселі не варто - читайте в матеріалі Styler.

Заважає жіночому щастю

Існує повір'я, що герань заважає жіночому щастю. Присутність цієї квітки в будинку може перешкоджати жінці чи дівчині влаштувати особисте життя.

Самотнім ніколи не щастить з чоловіками, а сімейним - квітка приносить нещастя в шлюбі. Більш того, деякі прикмети кажуть, що жінка, в чиєму домі росте герань, приречена на самотність.

На герань може бути алергія

На пилок герані може бути алергічна реакція у когось із членів сім'ї. Якщо ви помітили подібне, краще замініть рослину на іншу, яка майже ніколи не квітне.

Всі види герані мають сильний запах. Якщо зачепити рослину, вона заповнить ароматом весь дім. Цікаво, що деяким людям цей запах подобається, а у деяких навпаки - викликає огиду.

Справжня отрута для котів

Ця рослина отруйна для котів, які люблять погризти зелені листочки. Тому краще покладіть вазон десь максимально високо або взагалі відмовитеся від такої рослини, щоб потім не лікувати тваринку.

Втім, якщо ви не надто вірите в прикмети, не страждаєте на алергію, а ваш кіт не гризе кімнатні рослини, жодних протипоказань щодо герані в оселі нема.