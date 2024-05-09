5 растений, которые идеально подходят для детской комнаты

Хлорофитум

Это комнатное растение отлично подойдет для детской, поскольку оно переносит слабый свет и быстро растет.

Цветок выпускает деток, похожих на паучков, парящих в воздухе и создающих каскадную структуру.

Детям он тоже нравится, поскольку можно взять росток и посадить в другой горшок и наблюдать, как он растет.

Фото: хлорофитум (wikipedia)

Арека (пальма)

Если вы решили выбрать растения для детей, то необходимо убедиться, что они достаточно тяжелы, чтобы не опрокинуться.

Прекрасно подойдет Арека, которая может оживить комнату. Однако ей нужно светлое пространство, поэтому она подходит не всем.

Фото: Арека (lamour)

Аспидистра высокая

Такие растения безопасны для детей и домашних животных и не нуждаются в особом уходе.

Они создают чувство "джунглей" в любом пространстве.

Однако если в комнате температура постоянно держится выше 20 градусов, то постарайтесь почаще увлажнять листья с опрыскивателя.

Фото: Аспидистра (asterias)

Сансевьерия

Такое растение пользуется популярностью из-за архитектурной формы и невероятных очищающих способностей. Растение способно очищать воздух, для достижения наилучших результатов размещайте его на расстоянии не более 1,5 метра от кровати вашего ребенка.

В особом уходе растение не нуждается, им хватает одного полива в месяц.

Фото: Сансевьерия (Freepik)

Нефролепис

Нефролепис - отличный вариант, поскольку он может мгновенно превратить пространство своей формой и размером.

Многие папоротники безопасны для детей, однако нефролепис - одно из самых неприхотливых растений, которое имеет роскошный вид, свисая из вазона.

Фото: Нефролепис (asterias)

Где разместить растения в детской комнате

Несмотря на то, что растения отлично очищают кислород, они его еще и поглощают. Особенно ночью.

На небольшой площади достаточно разместить 3-4 вазона. Размещайте их на достаточной высоте от ребенка. Тогда малыш не сможет горшок потянуть и травмироваться им. Пока дети маленькие, лучше не выращивать в комнате большие деревья.