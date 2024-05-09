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5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнати

Четвер 09 травня 2024 18:08
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5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнати Фото: які рослини розмістити у дитячій кімнаті (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зелені насадження потрібні у всьому будинку, в тому числі і дитячій кімнаті. Квіти для дитячої повинні бути витривалими, мати потужну кореневу систему і не бути токсичними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Хлорофітум

Ця кімнатна рослина чудово підійде для дитячої, оскільки вона переносить слабке світло і швидко росте.

Квітка випускає діток, які схожі на павучків, що ширяють у повітрі і створюють каскадну структуру.

Дітям він теж подобається, оскільки можна взяти паросток і посадити в інший горщик та спостерігати, як він росте.

5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнатиФото: хлорофітум (wikipedia)

Арека (пальма)

Якщо ви вирішили вибрати рослини для дітей, то необхідно переконатися, що вони досить важкі, щоб не перекинутися.

Чудово підійде Арека, яка може оживити кімнату. Однак їй потрібен світлий простір, тому вона підходить не всім.

5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнатиФото: Арека (lamour)

Аспідістра висока

Такі рослини безпечні для дітей і домашніх тварин та не потребують особливого догляду.

Вони створюють відчуття "джунглів" у будь-якому просторі.

Однак якщо в кімнаті температура постійно тримається вище 20 градусів, то постарайтеся як можна частіше зволожувати листя з обприскувача.

5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнатиФото: Аспідістра (asterias)

Сансев'єрія

Така рослина має популярність через архітектурну форму та неймовірні очищувальні здібності. Рослина здатна очищати повітря, для досягнення найкращих результатів розміщуйте її на відстані не більше 1,5 метрів від ліжка вашої дитини.

Особливого догляду рослина не потребує, їм вистачає одного поливу на місяць.

5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнатиФото: Сансев'єрія (Freepik)

Нефролепіс

Нефролепіс - чудовий варіант, оскільки він може миттєво перетворити простір своєю формою і розміром.

Багато папоротей безпечні для дітей, проте нефролепіс - одна з найбільш невибагливих рослин, яка має розкішний вигляд, звисаючи з вазона.

5 рослин, які ідеально підходять для дитячої кімнати

Фото: Нефролепіс (asterias)

Де розмістити рослини в дитячій кімнаті

Попри те, що рослини відмінно очищають кисень, вони його ще й поглинають. Особливо вночі.

На невеликій площі достатньо розмістити 3-4 вазони. Розташовуйте їх на достатній висоті від дитини. Тоді малюк не зможе горщик потягнути і травмуватися ним. Поки діти маленькі, краще не вирощувати у кімнаті підлогові великі дерева.

Раніше ми повідомляли про 5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого догляду.

Також ми писали, чому не варто тримати герань в оселі.

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