ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 растений, которые идеально подходят для детской комнаты

Четверг 09 мая 2024 18:08
UA EN RU
5 растений, которые идеально подходят для детской комнаты Фото: какие растения разместить в детской комнате (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зеленые насаждения нужны во всем доме, в том числе и в детской комнате. Цветы для детской должны быть выносливыми, иметь мощную корневую систему и не быть токсичными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.

Хлорофитум

Это комнатное растение отлично подойдет для детской, поскольку оно переносит слабый свет и быстро растет.

Цветок выпускает деток, похожих на паучков, парящих в воздухе и создающих каскадную структуру.

Детям он тоже нравится, поскольку можно взять росток и посадить в другой горшок и наблюдать, как он растет.

5 растений, которые идеально подходят для детской комнатыФото: хлорофитум (wikipedia)

Арека (пальма)

Если вы решили выбрать растения для детей, то необходимо убедиться, что они достаточно тяжелы, чтобы не опрокинуться.

Прекрасно подойдет Арека, которая может оживить комнату. Однако ей нужно светлое пространство, поэтому она подходит не всем.

5 растений, которые идеально подходят для детской комнатыФото: Арека (lamour)

Аспидистра высокая

Такие растения безопасны для детей и домашних животных и не нуждаются в особом уходе.

Они создают чувство "джунглей" в любом пространстве.

Однако если в комнате температура постоянно держится выше 20 градусов, то постарайтесь почаще увлажнять листья с опрыскивателя.

5 растений, которые идеально подходят для детской комнатыФото: Аспидистра (asterias)

Сансевьерия

Такое растение пользуется популярностью из-за архитектурной формы и невероятных очищающих способностей. Растение способно очищать воздух, для достижения наилучших результатов размещайте его на расстоянии не более 1,5 метра от кровати вашего ребенка.

В особом уходе растение не нуждается, им хватает одного полива в месяц.

5 растений, которые идеально подходят для детской комнатыФото: Сансевьерия (Freepik)

Нефролепис

Нефролепис - отличный вариант, поскольку он может мгновенно превратить пространство своей формой и размером.

Многие папоротники безопасны для детей, однако нефролепис - одно из самых неприхотливых растений, которое имеет роскошный вид, свисая из вазона.

5 растений, которые идеально подходят для детской комнаты

Фото: Нефролепис (asterias)

Где разместить растения в детской комнате

Несмотря на то, что растения отлично очищают кислород, они его еще и поглощают. Особенно ночью.

На небольшой площади достаточно разместить 3-4 вазона. Размещайте их на достаточной высоте от ребенка. Тогда малыш не сможет горшок потянуть и травмироваться им. Пока дети маленькие, лучше не выращивать в комнате большие деревья.

Ранее мы сообщали о 5 комнатных растениях, которые не требуют частого полива и особого ухода.

Также мы писали, почему не стоит держать герань в доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини вазони комнатные растения
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное