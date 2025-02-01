5 ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які повернуть вас в атмосферу Криму

За оцінкою у 2012 році, в Україні проживає понад 300 000 кримських татар. Близько 2 000 кримських татар захищають нашу державу зі зброєю в руках. Ба більше - є два військових підрозділи, які складаються суто з військових кримських татар.
Культури України та Криму тісно переплетені між собою завдяки тривалому сусідству та через боротьбу проти спільного ворога - Росії. Така "співпраця" дозволяє співіснувати двом культурам в одному просторі.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які варто відвідати на вихідних.
Це відносно новий заклад ресторатора Алекса Купера, який відчинив свої двері для відвідувачів у 2023 році. У "Селямі" дотримуються принципу еногастрономії, тобто поєднання вин зі стравами ресторану.
Шеф-кухарем є кримський татарин Енвер Таїров.
Страви з ресторану "Селям" (фото: instagram.com/selyam.ukraine)
Дещо з меню:
Адреса: вулиця Петра Сагайдачного 35.
Мережа ресторанів родом з Бахчисарая. Перший заклад родина Сеітвелієвих перевезла до Києва ще у 2015 році.
Манти з яловичиною (фото: musafir.com.ua)
Усі рецепти в закладі є традиційно кримськотатарські, і їх легко можна знайти онлайн. Тому головне завдання команди - готувати смачно та якісно, що доводить кількарівнева перевірка перед видачею.
Дещо з меню:
Піде з бараниною та гострим сиром (фото: musafir.com.ua)
Ресторани розташовані за адресами: Богдана Хмельницького 3 Б, Рогнідинська 4 А, Саксаганського 57 А.
Заклад заснував кримський татарин Ескандер Буджуров. У закладі шеф дотримується традицій свого краю та приготування страв звідти.
Крім кафе, мережа також об'єднує кілька чебуречних у різних куточках Києва: на станціях метро "Лісова", "Почайна" та "Осокорки".
Заклади мережі "Софра" працюють в різних форматах (фото: instagram.com/sofra.ua)
Дещо з меню:
Адреса ресторану: Кловський спуск, 10.
Кримськотатарське кафе на Софіївській Борщагівці неподалік Києва. Тут можна дізнатися більше про побут, звичаї та культуру кримських татар. До речі, у закладі взагалі немає алкоголю.
Основні страви та десерти в кафе "Eski Qirim" (фото: instagram.com/eski_qirim_kyiv)
Дещо з меню:
Адреса: вулиця Пушкіна, 1 Б, Софіївська Борщагівка
Сімейне кафе східної кухні в Київській області. Водночас заклад поєднує в собі й деякі прояви європейської кухні, тому кожен знайде для себе щось своє в "Бахчисараї".
"Бахчисарай" береже традиції свого краю (фото: facebook.com/bcafeua)
Дещо з меню:
Традиційна подача чаю (фото: facebook.com/bcafeua)
Адреса: село Чайки, вулиця Грушевського, 42.
Раніше ми розповідали про ресторани в Києві з українською автентичною кухнею.
Читайте також, хто з українських зірок відкрив ресторан у Лондоні.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайти та соціальні мережі закладів, інтерв'ю Мустафи Джемілєва для "Крим.Реалії".