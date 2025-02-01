5 ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які повернуть вас в атмосферу Криму

За оцінкою у 2012 році, в Україні проживає понад 300 000 кримських татар. Близько 2 000 кримських татар захищають нашу державу зі зброєю в руках. Ба більше - є два військових підрозділи, які складаються суто з військових кримських татар.

Культури України та Криму тісно переплетені між собою завдяки тривалому сусідству та через боротьбу проти спільного ворога - Росії. Така "співпраця" дозволяє співіснувати двом культурам в одному просторі.