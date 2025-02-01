UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

5 ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які повернуть вас в атмосферу Криму

Ресторани кримськотатарської кухні в Києві (фото: facebook.com/musafircafe)
Автор: Юлія Гаюк

За оцінкою у 2012 році, в Україні проживає понад 300 000 кримських татар. Близько 2 000 кримських татар захищають нашу державу зі зброєю в руках. Ба більше - є два військових підрозділи, які складаються суто з військових кримських татар.

Культури України та Криму тісно переплетені між собою завдяки тривалому сусідству та через боротьбу проти спільного ворога - Росії. Така "співпраця" дозволяє співіснувати двом культурам в одному просторі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які варто відвідати на вихідних.

Селям

Це відносно новий заклад ресторатора Алекса Купера, який відчинив свої двері для відвідувачів у 2023 році. У "Селямі" дотримуються принципу еногастрономії, тобто поєднання вин зі стравами ресторану.

Шеф-кухарем є кримський татарин Енвер Таїров.

Страви з ресторану "Селям" (фото: instagram.com/selyam.ukraine)

Дещо з меню:

  • малий турецький сніданок - 270 гривень
  • муаммара (закуска з печених перців і горіхів) - 205 гривень
  • лагман (баранина, тушковані овочі, локшина та рубаний кебаб) - 395 гривень
  • димляма (баранина з додаванням цибулі, моркви, баклажанів, томатів і капусти кейл) - 395 гривень

Адреса: вулиця Петра Сагайдачного 35. 

Musafir

Мережа ресторанів родом з Бахчисарая. Перший заклад родина Сеітвелієвих перевезла до Києва ще у 2015 році.

Манти з яловичиною (фото: musafir.com.ua)

Усі рецепти в закладі є традиційно кримськотатарські, і їх легко можна знайти онлайн. Тому головне завдання команди - готувати смачно та якісно, що доводить кількарівнева перевірка перед видачею.

Дещо з меню:

  • долма - 249 гривень
  • баклава з горіхом/з фісташкою - 59/78 гривень
  • янтики з різними начинками- 108 гривень/штука
  • піде етлі себзелі (з телятиною та овочами) - 298 гривень
  • юфак аш (дрібні пельмені з яловичиною в курячому бульйоні) - 130 гривень

Піде з бараниною та гострим сиром (фото: musafir.com.ua)

Ресторани розташовані за адресами: Богдана Хмельницького 3 Б, Рогнідинська 4 А, Саксаганського 57 А.

Софра

Заклад заснував кримський татарин Ескандер Буджуров. У закладі шеф дотримується традицій свого краю та приготування страв звідти.

Крім кафе, мережа також об'єднує кілька чебуречних у різних куточках Києва: на станціях метро "Лісова", "Почайна" та "Осокорки". 

Заклади мережі "Софра" працюють в різних форматах (фото: instagram.com/sofra.ua)

Дещо з меню: 

  • манти - 224 гривні/чотири штуки
  • берджимек (крем-суп із сочевиці) - 124 гривні
  • самса з бараниною/куркою та грибами/зеленню - 65/59/59 гривень
  • патільджан (салат з баклажанів, перцю та помідорів, запечених у печі) - 164 гривні

Адреса ресторану: Кловський спуск, 10.

Eski Qirim

Кримськотатарське кафе на Софіївській Борщагівці неподалік Києва. Тут можна дізнатися більше про побут, звичаї та культуру кримських татар. До речі, у закладі взагалі немає алкоголю.

Основні страви та десерти в кафе "Eski Qirim" (фото: instagram.com/eski_qirim_kyiv)

Дещо з меню:

  • сніданок по-татарськи - 250 гривень
  • шурпа (наваристий бульйон із м’ясом телятини та овочами) - 150 гривень
  • сарма (виноградні листи, фаршировані м’ясом і спеціями) - 200 гривень
  • шефталі (чорний чай, родзинки, курага, календула) - 150 гривень/1 літр

Адреса: вулиця Пушкіна, 1 Б, Софіївська Борщагівка

Бахчисарай

Сімейне кафе східної кухні в Київській області. Водночас заклад поєднує в собі й деякі прояви європейської кухні, тому кожен знайде для себе щось своє в "Бахчисараї".

"Бахчисарай" береже традиції свого краю (фото: facebook.com/bcafeua)

Дещо з меню:

  • сарма - 245 гривень
  • манти - 265 гривень
  • янтики - 230-254 гривні/штука
  • чебуреки - 230/250 гривень за штуку
  • їфак-аш з телятиною чи бараниною - 275 гривень

Традиційна подача чаю (фото: facebook.com/bcafeua)

Адреса: село Чайки, вулиця Грушевського, 42.

Раніше ми розповідали про ресторани в Києві з українською автентичною кухнею.

Читайте також, хто з українських зірок відкрив ресторан у Лондоні.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайти та соціальні мережі закладів, інтерв'ю Мустафи Джемілєва для "Крим.Реалії".

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКримРесторани