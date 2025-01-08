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Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Київ, Середа 08 січня 2025 18:30
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Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею Ресторани з українською кухнею в Києві (фото: facebook.com/shoislove)
Автор: Юлія Гаюк

Традиційна українська кухня набагато ширша та різноманітніша, ніж відомі всім борщ з варениками та салом, хоча це також невіддільні її елементи. Сучасна гастрономічна індустрія прагне дарувати смаки та враження, тому працює над зацікавленням споживача в автентичних національних стравах.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало добірку ресторанів у Києві, які подають українську автентичну кухню.

Хуторець на Дніпрі

"Елітний прибережний ресторан із традиційними місцевими стравами й широким асортиментом горілки", - так описують свій заклад власники.

Заклад розташований на березі Дніпра, тож атмосфера українськості тут відчувається по повній. Доповнює її жива музика, авторські страви та настоянки.

Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Ароматний білий борщ із копченим ребром (фото: instagram.com/hutorets)

Дещо з меню:

  • фірмова закарпатська форель з маринованим фенхелем та соленим сиром - 445 гривень
  • червоний борщ із телятиною - 325 гривень
  • вареники з окунем, ікрою форелі та мусом з пастернаку - 465 гривень

Звичайно, у меню є й карта з різними видами сала та велика горілчана карта. Загалом у ресторані є 12 авторських настоянок. Щоб скуштувати їх усі, можна замовити дегустаційний сет за 590 гривень.

Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Дегустаційний сет наливок (фото: instagram.com/hutorets)

Історично-гастрономічною родзинкою є вибір горілки, оскільки він розділений за різними регіонами. Так, можна випити міцного напою з Нижнього та Середнього Придніпров'я, Полісся, Бессарабії, Поділля, Волині, Прикарпаття та Галичини.

Адреса: вулиця Набережно-Хрещатицька, 10-А.

100 років тому вперед

Заклад з переосмисленою українською кухнею від відомого шефа Євгена Клопотенка. Усі страви з меню мають історичне чи географічне підґрунтя. До того ж команда ресторану для приготування використовує лише українські продукти та інгредієнти.

Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Пряжене молоко для десертів ресторан готує самостійно в печі (фото: instagram.com/100rokivtomuvpered)

Дещо з меню:

  • збірний паштет з курячої печінки, масляного мусу, моркви та кагору (Центральна Україна) - 225 гривень
  • борщ із печі зі сливовим лекваром (Закарпаття) - 240 гривень
  • качана каша, гриби, яблука і бринза (Опішня на Полтавщині) - 325 гривень
  • гамула (яблуневе суфле, бринза, сидр з Карпат) - 215 гривень

Якщо хочете ще детальніше зануритися в українську кухню, замовте дегустаційний сет з восьми страв на двох "Пізнавай Україну" вартістю 2 100 гривень. Також пропонують коктейльний або винний супровід за 1 400 гривень.

Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Червоний борщ із печі зі сливовим лекваром (фото: instagram.com/100rokivtomuvpered)

Якщо ви отримали чудові враження від гастрономічного походу, можете поділитися ними з друзями. "100 років тому вперед" пропонують подарункові сертифікати від 1 000 до 3 000 гривень.

Адреса: вулиця Володимирська, 4.

О'Панас

Ресторан "Опанас" поєднує в стравах українську кухню з європейськими нотками, додаючи морепродукти, нетрадиційні молочні продукти та овочі.

Загалом заклад вміщає 160 гостей одночасно. Другий поверх розміщено під автентичною солом'яною стріхою для затишних сімейних вечорів. А в теплий сезон працює тераса під столітніми дубами в парку імені Тараса Шевченка.

Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Подача кров'янки зі смаженою цибулею (фото: instagram.com/opanas_restaurant)

Дещо з меню:

  • асорті карпатських сирів - 414 гривень
  • оселедець власного засолу - 180 гривень
  • телячий лизень з хроном - 275 гривень
  • гуцульський бограч - 235 гривень

На території закладу також діє млинцева хатинка. Це дерев'яний окремий мініресторан, де подають млинці з начинками на будь-який смак. Тут також можна придбати напої власного приготування, узвар і компот з лісових ягід.

Ціна залежить від начинки млинця та коливається від 50 до 99 гривень. Млинець без начинки коштує 30 гривень.

Адреса: вулиця Терещенківська, 10.

SHO

Це ресторан української кухні з автентичною кухнею та цікавим інтер'єром. Наприклад, стіни в закладі - це оригінальна мазанка, яку використовували раніше в селах, а люстри на стелях були виготовлені в Африці з глини рідкісного кольору.

Наступне, чим дивує "SHO", - це меню, адже вибір максимально широкий. У ресторані можна як повноцінно поїсти, так і перекусити.

Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Банош з бринзою та білими грибами (фото: instagram.com/sho.kyiv)

Дещо з меню:

  • деруни з соусом і білими грибами - 390 гривень
  • кров'яна ковбаса за технологією 19 століття - 290 гривень
  • котлета по-київськи з пюре - 420 гривень
  • голубці - 360 гривень

Адреса: вулиця Мечникова, 18.

Царське село

Ресторан української кухні, що розташовний у самому серці столиці, - біля Києво-Печерської Лаври. У кінці XVII сторіччя під керівництвом гетьмана Івана Самойловича тут збудували Печерську фортецю. А вже 1998 року після реконструкції в будівлі порохового льоху Печерської фортеці з'явився ресторан.

Не лише сало і вареники. 5 ресторанів у Києві з автентичною українською кухнею

Холодець із домашнього півня (фото: instagram.com/tsarske.selo)

У закладі відтворили інтер'єр українського села XVIII сторіччя, використовуючи реальні предмети побуту, а страви готують за старовинними рецептами з їхніми історичними назвами.

Дещо з меню:

  • метр сала на дубовій дошці (п'ять видів) - 595 гривень
  • борщ по-царськи - 395 гривень
  • Одарчина ковбаса - 330 гривень

У "Царському селі" також є окреме меню зі стравами, які ви можете замовити з собою.

Адреса: вулиця Лаврська, 22.

Раніше ми повідомляли, що відомий ресторатор Дмитро Борисов вийшов з бізнесу та передав усі права колишній дружині.

Читайте також, чому по Україні масово зачиняються ресторани.

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Київ Ресторани вареники Українська кухня
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