Український співак відкрив ресторан у Лондоні: що там подають, які ціни і інтер’єр (ексклюзивні фото)

Поп-співак Ігор Целип, який став відомим широкому загалу після перемоги у шоу "Караоке на майдані", відкрив ресторан української кухні "Namysto" у Лондоні. Він сподівається, що заклад стане справжнім культурним осередком для української діаспори та іноземців, які хочуть познайомитися з українськими традиціями.

"Я завжди мріяв створити щось, що не лише нагадувало б мені про Україну, але й показувало б іншим, яка вона красива, душевна і смачна. Цей ресторан - моя любов до Батьківщини, яку я хочу поділити зі світом", - говорить Ігор.

Інтер’єр ресторану "Namysto" (фото: РБК-Україна)

"Namysto" артист відкрив у співпартнерстві зі своєю подругою Христиною Мокрецькою.

Меню ресторану складене так, щоб передати автентичність української кухні. Співак хоче підкреслити, що наші кулінарні традиції - це справжній скарб, який не має аналогів у світі.

"Коли ми працювали над меню, то згадував дитинство, як моя бабуся готувала борщ чи пекла пиріжки. Тепер ці страви доступні у Лондоні. Наш борщ, до речі, має неймовірний попит, і це мене дуже тішить", - зізнається Целип.

Ціни на комплексні меню в ресторані варіюються від 50 до 100 фунтів (приблизно, 2500-5000 грн).

Меню ресторану "Namysto" (фото: instagram.com/namysto_restaurant)

Він сподівається, що ресторан стане культурним простором для подій, де діаспоряни, які проживають у столиці Англії, зможуть зустрічатись та святкувати традиційні українські свята.

"У нас заплановані благодійні вечори української музики, літературні читання і навіть майстер-класи з кулінарії. Я хочу, щоб це було місце, яке об'єднує і надихає. Для мене цей ресторан - це спосіб підтримувати Україну і нагадувати всім, наскільки наша культура багата і неповторна. Хочу, щоб кожен, хто сюди прийде, відчув частинку тепла нашого дому", - додає артист.

Скільки грошей витратив Ігор на відкриття ресторану - він не говорить. Але він не шкодує.

"Щодо вартості… Це залежить від багатьох факторів: оренда приміщення, ремонт, обладнання, найм персоналу, оформлення документів тощо. Загалом запуск українського ресторану такого формату коштував не мало. Але ми впевнені, що це того варте, адже хочемо дарувати нашим гостям унікальний досвід і справжній смак України", - пояснив Целип.

Ігор Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

Заклад знаходиться на півдні міста, всього за одну хвилину пішки від станції метро “Morden” (6-12 London Rd, Morden SM4 5BQ). Він буде працювати у форматі вихідного дня з обов’язковим попереднім бронюванням.

Хто такий Ігор Целип

Целип доволі популярний український співак, переможець шоу "Караоке на Майдані" у 2018 році, лауреат численних музичних конкурсів в Україні та за кордоном.

Ігор Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

Він уродженець села Старі Петликівці Тернопільської області. Кар’єру музиканта розпочав змалку, грав на акордеоні та фортепіано. Навчався на юридичному факультеті Ірпінського університету державної фіскальної служби. Паралельно був вокалістом культурно-мистецького центру "Сузір’я", з яким об’їздив мало не всю країну.

Ігор Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

За кілька років до повномасштабного вторгнення переїхав у Велику Британію, де працював на будівництві разом з батьком.

Після 2022 року активно бере участь у благодійних концертах та заходах, як у Британії, так й у інших країнах Європи разом з іншими українськими артистами: Юліком, Наталкою Карпою, Панасом Буйним тощо.

Ігор Целип (фото: instagram.com/_igor_tselyp_)

Серед його популярних пісень можна відзначити різдвяну "Колядку", "Моє серце", а також трек "Всі зірки" - ця композиція стала популярною серед українських меломанів і "залетіла" у TikTok.