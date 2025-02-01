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5 ресторанов крымскотатарской кухни в Киеве, которые вернут вас в атмосферу Крыма

Рестораны крымскотатарской кухни в Киеве (фото: facebook.com/musafircafe)
Автор: Юлия Гаюк

По оценке в 2012 году, в Украине проживает более 300 000 крымских татар. Около 2 000 крымских татар защищают наше государство с оружием в руках. Более того - есть два военных подразделения, которые состоят исключительно из военных крымских татар.

Культуры Украины и Крыма тесно переплетены между собой благодаря длительному соседству и из-за борьбы против общего врага - России. Такое "сотрудничество" позволяет сосуществовать двум культурам в одном пространстве.

РБК-Украина (проект Styler) собрало подборку ресторанов крымскотатарской кухни в Киеве, которые стоит посетить на выходных.

Селям

Это относительно новое заведение ресторатора Алекса Купера, которое открыло свои двери для посетителей в 2023 году. В "Селяме" придерживаются принципа эногастрономии, то есть сочетание вин с блюдами ресторана.

Шеф-поваром является крымский татарин Энвер Таиров.

Блюда из ресторана "Селям" (фото: instagram.com/selyam.ukraine)

Кое-что из меню:

  • малый турецкий завтрак - 270 гривен
  • муаммара (закуска из печеных перцев и орехов) - 205 гривен
  • лагман (баранина, тушеные овощи, лапша и рубленый кебаб) - 395 гривен
  • димляма (баранина с добавлением лука, моркови, баклажанов, томатов и капусты кейл) - 395 гривен

Адрес: улица Петра Сагайдачного 35.

Musafir

Сеть ресторанов родом из Бахчисарая. Первое заведение семья Сеитвелиевых перевезла в Киев еще в 2015 году.

Манты с говядиной (фото: musafir.com.ua)

Все рецепты в заведении традиционно крымскотатарские, и их легко можно найти онлайн. Поэтому главная задача команды - готовить вкусно и качественно, что доказывает многоуровневая проверка перед выдачей.

Кое-что из меню:

  • долма - 249 гривен
  • баклава с орехом/с фисташкой - 59/78 гривен
  • янтыки с разными начинками - 108 гривен/штука
  • пиде этли себзели (с телятиной и овощами) - 298 гривен
  • юфак аш (мелкие пельмени с говядиной в курином бульоне) - 130 гривен

Пиде с бараниной и острым сыром (фото: musafir.com.ua)

Рестораны расположены по адресам: Богдана Хмельницкого 3 Б, Рогнединская 4 А, Саксаганского 57 А.

Софра

Заведение основал крымский татарин Эскандер Буджуров. В заведении шеф придерживается традиций своего края и приготовления блюд оттуда.

Кроме кафе, сеть также объединяет несколько чебуречных в разных уголках Киева: на станциях метро "Лисовая", "Почайна" и "Осокорки".

Заведения сети "Софра" работают в разных форматах (фото: instagram.com/sofra.ua)

Кое-что из меню:

  • манты - 224 гривны/четыре штуки
  • берджимек (крем-суп из чечевицы) - 124 гривны
  • самса с бараниной/курицей и грибами/зеленью - 65/59/59 гривен
  • патильджан (салат из баклажанов, перца и помидоров, запеченных в печи) - 164 гривны

Адрес ресторана: Кловский спуск, 10.

Eski Qirim

Крымскотатарское кафе на Софиевской Борщаговке под Киевом. Здесь можно узнать больше о быте, обычаях и культуре крымских татар. Кстати, в заведении вообще нет алкоголя.

Основные блюда и десерты в кафе "Eski Qirim" (фото: instagram.com/eski_qirim_kyiv)

Кое-что из меню:

  • завтрак по-татарски - 250 гривен
  • шурпа (наваристый бульон с мясом телятины и овощами) - 150 гривен
  • сарма (виноградные листья, фаршированные мясом и специями) - 200 гривен
  • шефтали (черный чай, изюм, курага, календула) - 150 гривен/1 литр

Адрес: улица Пушкина, 1 Б, Софиевская Борщаговка

Бахчисарай

Семейное кафе восточной кухни в Киевской области. В то же время заведение сочетает в себе и некоторые проявления европейской кухни, поэтому каждый найдет для себя что-то свое в "Бахчисарае".

"Бахчисарай" бережет традиции своего края (фото: facebook.com/bcafeua)

Кое-что из меню:

  • сарма - 245 гривен
  • манты - 265 гривен
  • янтыки - 230-254 гривны/штука
  • чебуреки - 230/250 гривен за штуку
  • ифак-аш с телятиной или бараниной - 275 гривен

Традиционная подача чая (фото: facebook.com/bcafeua)

Адрес: село Чайки, улица Грушевского, 42.

Раньше мы рассказывали о ресторанах в Киеве с украинской аутентичной кухней.

Читайте также, кто из украинских звезд открыл ресторан в Лондоне.

При написании материала использовались источники: сайты и социальные сети заведений, интервью Мустафы Джемилева для "Крым.Реалии".

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