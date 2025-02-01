5 ресторанов крымскотатарской кухни в Киеве, которые вернут вас в атмосферу Крыма

По оценке в 2012 году, в Украине проживает более 300 000 крымских татар. Около 2 000 крымских татар защищают наше государство с оружием в руках. Более того - есть два военных подразделения, которые состоят исключительно из военных крымских татар.
Культуры Украины и Крыма тесно переплетены между собой благодаря длительному соседству и из-за борьбы против общего врага - России. Такое "сотрудничество" позволяет сосуществовать двум культурам в одном пространстве.
РБК-Украина (проект Styler) собрало подборку ресторанов крымскотатарской кухни в Киеве, которые стоит посетить на выходных.
Это относительно новое заведение ресторатора Алекса Купера, которое открыло свои двери для посетителей в 2023 году. В "Селяме" придерживаются принципа эногастрономии, то есть сочетание вин с блюдами ресторана.
Шеф-поваром является крымский татарин Энвер Таиров.
Блюда из ресторана "Селям" (фото: instagram.com/selyam.ukraine)
Кое-что из меню:
Адрес: улица Петра Сагайдачного 35.
Сеть ресторанов родом из Бахчисарая. Первое заведение семья Сеитвелиевых перевезла в Киев еще в 2015 году.
Манты с говядиной (фото: musafir.com.ua)
Все рецепты в заведении традиционно крымскотатарские, и их легко можно найти онлайн. Поэтому главная задача команды - готовить вкусно и качественно, что доказывает многоуровневая проверка перед выдачей.
Кое-что из меню:
Пиде с бараниной и острым сыром (фото: musafir.com.ua)
Рестораны расположены по адресам: Богдана Хмельницкого 3 Б, Рогнединская 4 А, Саксаганского 57 А.
Заведение основал крымский татарин Эскандер Буджуров. В заведении шеф придерживается традиций своего края и приготовления блюд оттуда.
Кроме кафе, сеть также объединяет несколько чебуречных в разных уголках Киева: на станциях метро "Лисовая", "Почайна" и "Осокорки".
Заведения сети "Софра" работают в разных форматах (фото: instagram.com/sofra.ua)
Кое-что из меню:
Адрес ресторана: Кловский спуск, 10.
Крымскотатарское кафе на Софиевской Борщаговке под Киевом. Здесь можно узнать больше о быте, обычаях и культуре крымских татар. Кстати, в заведении вообще нет алкоголя.
Основные блюда и десерты в кафе "Eski Qirim" (фото: instagram.com/eski_qirim_kyiv)
Кое-что из меню:
Адрес: улица Пушкина, 1 Б, Софиевская Борщаговка
Семейное кафе восточной кухни в Киевской области. В то же время заведение сочетает в себе и некоторые проявления европейской кухни, поэтому каждый найдет для себя что-то свое в "Бахчисарае".
"Бахчисарай" бережет традиции своего края (фото: facebook.com/bcafeua)
Кое-что из меню:
Традиционная подача чая (фото: facebook.com/bcafeua)
Адрес: село Чайки, улица Грушевского, 42.
Раньше мы рассказывали о ресторанах в Киеве с украинской аутентичной кухней.
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При написании материала использовались источники: сайты и социальные сети заведений, интервью Мустафы Джемилева для "Крым.Реалии".