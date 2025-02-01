5 ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які повернуть вас в атмосферу Криму
За оцінкою у 2012 році, в Україні проживає понад 300 000 кримських татар. Близько 2 000 кримських татар захищають нашу державу зі зброєю в руках. Ба більше - є два військових підрозділи, які складаються суто з військових кримських татар.
Культури України та Криму тісно переплетені між собою завдяки тривалому сусідству та через боротьбу проти спільного ворога - Росії. Така "співпраця" дозволяє співіснувати двом культурам в одному просторі.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які варто відвідати на вихідних.
Селям
Це відносно новий заклад ресторатора Алекса Купера, який відчинив свої двері для відвідувачів у 2023 році. У "Селямі" дотримуються принципу еногастрономії, тобто поєднання вин зі стравами ресторану.
Шеф-кухарем є кримський татарин Енвер Таїров.
Страви з ресторану "Селям" (фото: instagram.com/selyam.ukraine)
Дещо з меню:
- малий турецький сніданок - 270 гривень
- муаммара (закуска з печених перців і горіхів) - 205 гривень
- лагман (баранина, тушковані овочі, локшина та рубаний кебаб) - 395 гривень
- димляма (баранина з додаванням цибулі, моркви, баклажанів, томатів і капусти кейл) - 395 гривень
Адреса: вулиця Петра Сагайдачного 35.
Musafir
Мережа ресторанів родом з Бахчисарая. Перший заклад родина Сеітвелієвих перевезла до Києва ще у 2015 році.
Манти з яловичиною (фото: musafir.com.ua)
Усі рецепти в закладі є традиційно кримськотатарські, і їх легко можна знайти онлайн. Тому головне завдання команди - готувати смачно та якісно, що доводить кількарівнева перевірка перед видачею.
Дещо з меню:
- долма - 249 гривень
- баклава з горіхом/з фісташкою - 59/78 гривень
- янтики з різними начинками- 108 гривень/штука
- піде етлі себзелі (з телятиною та овочами) - 298 гривень
- юфак аш (дрібні пельмені з яловичиною в курячому бульйоні) - 130 гривень
Піде з бараниною та гострим сиром (фото: musafir.com.ua)
Ресторани розташовані за адресами: Богдана Хмельницького 3 Б, Рогнідинська 4 А, Саксаганського 57 А.
Софра
Заклад заснував кримський татарин Ескандер Буджуров. У закладі шеф дотримується традицій свого краю та приготування страв звідти.
Крім кафе, мережа також об'єднує кілька чебуречних у різних куточках Києва: на станціях метро "Лісова", "Почайна" та "Осокорки".
Заклади мережі "Софра" працюють в різних форматах (фото: instagram.com/sofra.ua)
Дещо з меню:
- манти - 224 гривні/чотири штуки
- берджимек (крем-суп із сочевиці) - 124 гривні
- самса з бараниною/куркою та грибами/зеленню - 65/59/59 гривень
- патільджан (салат з баклажанів, перцю та помідорів, запечених у печі) - 164 гривні
Адреса ресторану: Кловський спуск, 10.
Eski Qirim
Кримськотатарське кафе на Софіївській Борщагівці неподалік Києва. Тут можна дізнатися більше про побут, звичаї та культуру кримських татар. До речі, у закладі взагалі немає алкоголю.
Основні страви та десерти в кафе "Eski Qirim" (фото: instagram.com/eski_qirim_kyiv)
Дещо з меню:
- сніданок по-татарськи - 250 гривень
- шурпа (наваристий бульйон із м’ясом телятини та овочами) - 150 гривень
- сарма (виноградні листи, фаршировані м’ясом і спеціями) - 200 гривень
- шефталі (чорний чай, родзинки, курага, календула) - 150 гривень/1 літр
Адреса: вулиця Пушкіна, 1 Б, Софіївська Борщагівка
Бахчисарай
Сімейне кафе східної кухні в Київській області. Водночас заклад поєднує в собі й деякі прояви європейської кухні, тому кожен знайде для себе щось своє в "Бахчисараї".
"Бахчисарай" береже традиції свого краю (фото: facebook.com/bcafeua)
Дещо з меню:
- сарма - 245 гривень
- манти - 265 гривень
- янтики - 230-254 гривні/штука
- чебуреки - 230/250 гривень за штуку
- їфак-аш з телятиною чи бараниною - 275 гривень
Традиційна подача чаю (фото: facebook.com/bcafeua)
Адреса: село Чайки, вулиця Грушевського, 42.
Раніше ми розповідали про ресторани в Києві з українською автентичною кухнею.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайти та соціальні мережі закладів, інтерв'ю Мустафи Джемілєва для "Крим.Реалії".