5 ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які повернуть вас в атмосферу Криму

За оцінкою у 2012 році, в Україні проживає понад 300 000 кримських татар. Близько 2 000 кримських татар захищають нашу державу зі зброєю в руках. Ба більше - є два військових підрозділи, які складаються суто з військових кримських татар. Культури України та Криму тісно переплетені між собою завдяки тривалому сусідству та через боротьбу проти спільного ворога - Росії. Така "співпраця" дозволяє співіснувати двом культурам в одному просторі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку ресторанів кримськотатарської кухні в Києві, які варто відвідати на вихідних.

Селям Це відносно новий заклад ресторатора Алекса Купера, який відчинив свої двері для відвідувачів у 2023 році. У "Селямі" дотримуються принципу еногастрономії, тобто поєднання вин зі стравами ресторану. Шеф-кухарем є кримський татарин Енвер Таїров. Страви з ресторану "Селям" (фото: instagram.com/selyam.ukraine) Дещо з меню: малий турецький сніданок - 270 гривень

муаммара (закуска з печених перців і горіхів) - 205 гривень

лагман (баранина, тушковані овочі, локшина та рубаний кебаб) - 395 гривень

димляма (баранина з додаванням цибулі, моркви, баклажанів, томатів і капусти кейл) - 395 гривень Адреса: вулиця Петра Сагайдачного 35. Musafir Мережа ресторанів родом з Бахчисарая. Перший заклад родина Сеітвелієвих перевезла до Києва ще у 2015 році. Манти з яловичиною (фото: musafir.com.ua) Усі рецепти в закладі є традиційно кримськотатарські, і їх легко можна знайти онлайн. Тому головне завдання команди - готувати смачно та якісно, що доводить кількарівнева перевірка перед видачею. Дещо з меню: долма - 249 гривень

баклава з горіхом/з фісташкою - 59/78 гривень

янтики з різними начинками- 108 гривень/штука

піде етлі себзелі (з телятиною та овочами) - 298 гривень

юфак аш (дрібні пельмені з яловичиною в курячому бульйоні) - 130 гривень Піде з бараниною та гострим сиром (фото: musafir.com.ua) Ресторани розташовані за адресами: Богдана Хмельницького 3 Б, Рогнідинська 4 А, Саксаганського 57 А. Софра Заклад заснував кримський татарин Ескандер Буджуров. У закладі шеф дотримується традицій свого краю та приготування страв звідти. Крім кафе, мережа також об'єднує кілька чебуречних у різних куточках Києва: на станціях метро "Лісова", "Почайна" та "Осокорки". Заклади мережі "Софра" працюють в різних форматах (фото: instagram.com/sofra.ua) Дещо з меню: манти - 224 гривні/чотири штуки

берджимек (крем-суп із сочевиці) - 124 гривні

самса з бараниною/куркою та грибами/зеленню - 65/59/59 гривень

патільджан (салат з баклажанів, перцю та помідорів, запечених у печі) - 164 гривні Адреса ресторану: Кловський спуск, 10. Eski Qirim Кримськотатарське кафе на Софіївській Борщагівці неподалік Києва. Тут можна дізнатися більше про побут, звичаї та культуру кримських татар. До речі, у закладі взагалі немає алкоголю. Основні страви та десерти в кафе "Eski Qirim" (фото: instagram.com/eski_qirim_kyiv) Дещо з меню: сніданок по-татарськи - 250 гривень

шурпа (наваристий бульйон із м’ясом телятини та овочами) - 150 гривень

сарма (виноградні листи, фаршировані м’ясом і спеціями) - 200 гривень

шефталі (чорний чай, родзинки, курага, календула) - 150 гривень/1 літр Адреса: вулиця Пушкіна, 1 Б, Софіївська Борщагівка Бахчисарай Сімейне кафе східної кухні в Київській області. Водночас заклад поєднує в собі й деякі прояви європейської кухні, тому кожен знайде для себе щось своє в "Бахчисараї". "Бахчисарай" береже традиції свого краю (фото: facebook.com/bcafeua) Дещо з меню: сарма - 245 гривень

манти - 265 гривень

янтики - 230-254 гривні/штука

чебуреки - 230/250 гривень за штуку

їфак-аш з телятиною чи бараниною - 275 гривень Традиційна подача чаю (фото: facebook.com/bcafeua) Адреса: село Чайки, вулиця Грушевського, 42.