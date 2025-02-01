5 ресторанов крымскотатарской кухни в Киеве, которые вернут вас в атмосферу Крыма

По оценке в 2012 году, в Украине проживает более 300 000 крымских татар. Около 2 000 крымских татар защищают наше государство с оружием в руках. Более того - есть два военных подразделения, которые состоят исключительно из военных крымских татар.

Культуры Украины и Крыма тесно переплетены между собой благодаря длительному соседству и из-за борьбы против общего врага - России. Такое "сотрудничество" позволяет сосуществовать двум культурам в одном пространстве.