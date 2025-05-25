5 речей, яких не можна класти в акваріум (хоча більшість саме так і робить)

Акваріум - це не лише прикраса інтер'єру, а й складна екосистема, що потребує уважного догляду та знань. Неправильне використання предметів чи речовин може порушити біологічний баланс, спричинити хвороби риб або навіть їх загибель.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що категорично не можна класти в акваріум.

Металеві предмети

Металеві предмети, особливо з заліза, міді або цинку, можуть окислюватися у воді, виділяючи токсичні речовини. Ці метали здатні спричинити отруєння риб і порушити роботу фільтраційної системи. Навіть невеликі металеві деталі, як-от скріпки чи монети, можуть бути небезпечними.

Для декору слід використовувати лише спеціальні акваріумні аксесуари, виготовлені з безпечних матеріалів. Також варто уникати використання металевих інструментів безпосередньо в акваріумі.

Неперевірені камені та ґрунт

Деякі природні камені, зокрема вапнякові, можуть змінювати хімічний склад води, підвищуючи її жорсткість. Це може бути шкідливим для багатьох видів риб, особливо тих, що потребують м'якої води.

Перед використанням будь-яких каменів або ґрунту необхідно перевірити їх на реакцію з оцтом: якщо з'являються бульбашки, матеріал непридатний для акваріума.

Краще обирати спеціалізовані акваріумні субстрати, які не впливають на параметри води. Також слід уникати використання ґрунту з невідомих джерел, оскільки він може містити шкідливі домішки.

Мушлі та корали з моря

На перший погляд, морські мушлі чи шматочки коралів здаються чудовою прикрасою для акваріума.

Однак вони поступово розчиняються у воді, підвищуючи її жорсткість і рівень pH. Це може серйозно зашкодити прісноводним рибкам, які не переносять змін хімічного складу води.

Також морські елементи можуть містити залишки солей або шкідливих речовин. Навіть після кип’ятіння мушлі не завжди безпечні, тому краще обирати штучні аналоги, призначені для акваріумів. Замість морських сувенірів краще додати рослини або безпечний акваріумний декор.

Зовсім не будь-яку іграшку можна покласти у акваріум (фото: Pixabay.com)

Гострі або ламкі предмети

Предмети з гострими краями або ті, що можуть легко розбитися, становлять небезпеку для риб. Риби можуть поранитися об такі об'єкти, що призведе до інфекцій або стресу. Особливо це стосується скла, кераміки та деяких видів пластику.

Для декору слід обирати безпечні, гладкі предмети, призначені для використання в акваріумах. Регулярна перевірка декору на наявність пошкоджень допоможе запобігти травмам риб.

Живі рослини з невідомих джерел

Живі рослини, принесені з природи або придбані у ненадійних продавців, можуть бути носіями паразитів, шкідливих мікроорганізмів або хімічних речовин. Це може призвести до захворювань риб і порушення екосистеми акваріума.

Перед висаджуванням нових рослин їх слід ретельно промити та, за можливості, обробити спеціальними розчинами для дезінфекції. Найкраще купувати рослини у спеціалізованих зоомагазинах, де гарантується їх безпечність.

Також варто звертати увагу на сумісність нових рослин з існуючими мешканцями акваріума.