5 вещей, которые нельзя класть в аквариум (хотя большинство именно так и делает)

Аквариум - это не только украшение интерьера, но и сложная экосистема, требующая внимательного ухода и знаний. Неправильное использование предметов или веществ может нарушить биологический баланс, вызвать болезни рыб или даже их гибель.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что категорически нельзя класть в аквариум.

Металлические предметы

Металлические предметы, особенно из железа, меди или цинка, могут окисляться в воде, выделяя токсичные вещества. Эти металлы способны вызвать отравление рыб и нарушить работу фильтрационной системы. Даже небольшие металлические детали, такие как скрепки или монеты, могут быть опасными.

Для декора следует использовать только специальные аквариумные аксессуары, изготовленные из безопасных материалов. Также следует избегать использования металлических инструментов непосредственно в аквариуме.

Непроверенные камни и грунт

Некоторые природные камни, в частности известняковые, могут изменять химический состав воды, повышая ее жесткость. Это может быть вредным для многих видов рыб, особенно тех, которые нуждаются в мягкой воде.

Перед использованием любых камней или грунта необходимо проверить их на реакцию с уксусом: если появляются пузырьки, материал непригоден для аквариума.

Лучше выбирать специализированные аквариумные субстраты, которые не влияют на параметры воды. Также следует избегать использования грунта из неизвестных источников, поскольку он может содержать вредные примеси.

Ракушки и кораллы из моря

На первый взгляд, морские ракушки или кусочки кораллов кажутся прекрасным украшением для аквариума.

Однако они постепенно растворяются в воде, повышая ее жесткость и уровень pH. Это может серьезно навредить пресноводным рыбкам, которые не переносят изменений химического состава воды.

Также морские элементы могут содержать остатки солей или вредных веществ. Даже после кипячения ракушки не всегда безопасны, поэтому лучше выбирать искусственные аналоги, предназначенные для аквариумов. Вместо морских сувениров лучше добавить растения или безопасный аквариумный декор.

Совсем не любую игрушку можно положить в аквариум (фото: Pixabay.com)

Острые или ломкие предметы

Предметы с острыми краями или те, что могут легко разбиться, представляют опасность для рыб. Рыбы могут пораниться о такие объекты, что приведет к инфекциям или стрессу. Особенно это касается стекла, керамики и некоторых видов пластика.

Для декора следует выбирать безопасные, гладкие предметы, предназначенные для использования в аквариумах. Регулярная проверка декора на наличие повреждений поможет предотвратить травмы рыб.

Живые растения из неизвестных источников

Живые растения, принесенные из природы или приобретенные у ненадежных продавцов, могут быть носителями паразитов, вредных микроорганизмов или химических веществ. Это может привести к заболеваниям рыб и нарушению экосистемы аквариума.

Перед высадкой новых растений их следует тщательно промыть и, по возможности, обработать специальными растворами для дезинфекции. Лучше всего покупать растения в специализированных зоомагазинах, где гарантируется их безопасность.

Также стоит обращать внимание на совместимость новых растений с существующими обитателями аквариума.