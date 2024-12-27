Океани в мініатюрі. 5 найбільших акваріумів світу

Акваріуми - це чудові місця, де можна не тільки насолоджуватися підводним світом, але й дізнатися багато нового про морське життя. Кожен з найбільших акваріумів світу має свої унікальні особливості: від найдовших тунелів до найбільших акрилових вікон, що дозволяють візуально зануритись у глибини океанів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал виданя Wakacje.pl розповідає про акваріуми, що вражають своєю величиною, різноманіттям та унікальністю.

Georgia Aquarium, США

Georgia Aquarium, розташоване в Атланті, штат Джорджія, є найбільшим акваріумом у світі. В його найбільшому резервуарі, який називається "Ocean Voyager", міститься близько 30 мільйонів літрів води.

Окрім того, що це найбільший акваріум, тут також є тунель під водою, що дозволяє відвідувачам спостерігати за морським життям. В Georgia Aquarium можна побачити понад 500 видів морських тварин, серед яких є кити, акули, манти, пінгвіни, видри та багато інших морських істот.

Акваріум також пропонує захоплюючі тури за лаштунками, де можна познайомитись з процесом догляду за тваринами, а також можливість зануритись у воду для спостереження за акулами. Це одне з найпопулярніших місць для туристів і любителів морської фауни.

Georgia Aquarium, США (фото: Wakacje.pl)

Chimelong Ocean Kingdom, Китай

Chimelong Ocean Kingdom знаходиться в місті Чжухай, в провінції Гуандун, на півдні Китаю, і є одним з найбільших акваріумів світу, містячи понад 22 мільйони літрів води. Однією з найбільш вражаючих особливостей є величезне акрилове вікно, яке є найбільшим у світі.

Відвідувачі можуть спостерігати за морським життям через це вікно, яке відкриває неймовірний вид на підводний світ. Окрім самого акваріуму, Chimelong Ocean Kingdom також пропонує парк атракціонів, включаючи американські гірки, вистави з дельфінами та морськими левами.

Chimelong Ocean Kingdom, Китай (фото: Wakacje.pl)

S.E.A. Aquarium, Сінгапур

S.E.A. Aquarium, розташоване в Сінгапурі, є одним з найбільших акваріумів світу з об’ємом води близько 18,1 мільйона літрів. Це акваріум, що знаходиться в розважальному комплексі Resorts World Sentosa, спеціалізується на морських тваринах з різних частин світу, особливо з регіону Азії та Тихого океану.

В акваріумі можна побачити різноманітні види риб, акул, медуз, морських черепах, а також численні корали. Завдяки інтерактивним виставкам, відвідувачі мають можливість не тільки побачити морське життя, але й дізнатися більше про охорону океанів та їх екосистеми.

S.E.A. Aquarium, Сінгапур (фото: Wakacje.pl)

Dubai Mall Aquarium, Об’єднані Арабські Емірати

Dubai Mall Aquarium - це одне з найвідоміших акваріумів, розташоване в одному з найбільших торгових центрів світу - Dubai Mall. В акваріумі знаходиться близько 10 мільйонів літрів води, а його найвражаючою частиною є 48-метровий тунель, який дозволяє пройти через акваріум, оточений з усіх боків водою.

У Dubai Mall Aquarium мешкає більше 140 видів морських тварин, включаючи акул, скатів та риб. Відвідувачі можуть взяти участь в екскурсіях на підводному човні з прозорим дном, що дає змогу ще більше насолодитись підводним світом. Окрім акваріума, тут є ще безліч атракцій для туристів, від шопінгу до розважальних шоу.

Dubai Mall Aquarium, Об’єднані Арабські Емірати (фото: Wakacje.pl)

Poema del Mar, Гран-Канарія, Іспанія

Poema del Mar, розташоване на Канарських островах у місті Лас-Пальмас, має об’єм води близько 5,5 мільйонів літрів. Однією з особливостей акваріума є його оригінальна форма - закручений фасад акваріума завширшки 36 метрів і висотою понад 7 метрів.

Крім основних експозицій, у Poema del Mar можна побачити величезний циліндр, наповнений 400 тисячами літрів води, який є домом для кольорових риб та коралів. Акваріум також представлений у вигляді тропічних джунглів, що відтворює екосистеми з різних частин світу.

Poema del Mar було відкрито в 2018 році і відразу здобуло популярність завдяки своїй інноваційній архітектурі та різноманітності морського життя.

Poema del Mar, Гран-Канарія, Іспанія (фото: Wakacje.pl)