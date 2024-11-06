5 речей, про які завжди треба пам'ятати під час приготування м'яса

Правильно вибирати м'ясо

Перший крок до смачної і безпечної страви - це вибір якісного м'яса. При купівлі обов'язково звертайте увагу на колір, запах і текстуру.

М'ясо має бути свіжим, без запахів, плям та слизу. Свіже м'ясо має яскраво-червоний колір, приємний аромат і пружну текстуру.

Не забувайте, що різні частини м'яса мають різні властивості: ніжніший шматок, такий як філе, підходить для швидкого смаження, а більш жорсткі частини, як лопатка чи шия, краще тушкувати або готувати на повільному вогні.

Крім того, чим більше жирових прошарків у м'ясі, тим соковитішим воно буде під час приготування.

Не маринувати надмірно

Хоча спеції та маринад, безумовно, надають м'ясу приємного смаку та аромату, вкрай важливо не використовувати їх забагато. Наприклад, тривале маринування (понад 2 години) з сіллю зробить м'ясо жорстким.

А завелика кількість спецій просто приховає смак м'яса, зробивши страву несмачною.

Забагато спецій псують смак страви (ілюстративне фото: Freepik)

Не перевантажувати пательню

Одним з найбільших ворогів смачного м'яса є перевантаження посуду. Якщо ви намагаєтеся приготувати кілька шматочків одночасно, температура на пательні може різко знизитися через холодне м'ясо, і шматки замість смаження почнуть варитися у власному соку.

Це позначиться на смаку та текстурі м'яса. Для великих шматків м'яса краще використовувати гриль або піч, щоб забезпечити рівномірний розподіл тепла. Або смажити м'ясо на пательні в декілька етапів.

Спостерігати за температурою приготування

Відстеження температури м'яса - ключовий момент при його приготуванні. Багато м'ясних страв потребують різної температури для досягнення оптимального результату.

Наприклад, для стейка середнього рівня просмажування потрібно, щоб температура всередині м'яса досягала 57-60 градусів, а курка має просмажитися мінімум до 75 градусів.

Щоб визначити температуру м'яса, можна використовувати спеціальний термометр або скористатися простим та надійним способом - надрізати страву. Готове м'ясо змінює колір з червоного на білий (курятина) або злегка коричневий (свинина чи телятина).

Дати м'ясу відпочити після смаження

Перед подачею важливо зачекати 5-10 хвилин, накривши м'ясо фольгою. Так соки рівномірно розподіляться по всьому шматку, і м'ясо буде соковитішим.

Цей крок часто пропускають, проте насправді це неабияк впливає на смак готового м'яса.