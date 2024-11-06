5 вещей, о которых всегда нужно помнить во время приготовления мяса

Правильно выбирать мясо

Первый шаг к вкусному и безопасному блюду - это выбор качественного мяса. При покупке обязательно обращайте внимание на цвет, запах и текстуру.

Мясо должно быть свежим, без запахов, пятен и слизи. Свежее мясо имеет ярко-красный цвет, приятный аромат и упругую текстуру.

Не забывайте, что разные части мяса обладают разными свойствами: более нежный кусок, такой как филе, подходит для быстрой жарки, а более жесткие части, как лопатка или шея, лучше тушить или готовить на медленном огне.

Кроме того, чем больше жировых прослоек в мясе, тем сочнее оно будет во время приготовления.

Не мариновать чрезмерно

Хотя специи и маринад, безусловно, придают мясу приятный вкус и аромат, крайне важно не использовать их слишком много. Например, длительное маринование (более 2 часов) с солью сделает мясо жестким.

А большое количество специй просто скроет вкус мяса, сделав блюдо невкусным.

Слишком много специй портят вкус блюда (иллюстративное фото: Freepik)

Не перегружать сковородку

Одним из самых больших врагов вкусного мяса является перегрузка посуды. Если вы пытаетесь приготовить несколько кусочков одновременно, температура на сковороде может резко снизиться из-за холодного мяса и куски вместо жарки начнут вариться в собственном соке.

Это отразится на вкусе и текстуре мяса. Для больших кусков мяса лучше использовать гриль или печь, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Или жарить мясо на сковороде в несколько этапов.

Наблюдать за температурой приготовления

Отслеживание температуры мяса - ключевой момент при его приготовлении. Многие мясные блюда нуждаются в разной температуре для достижения оптимального результата.

Например, для стейка среднего уровня прожарки нужно, чтобы температура внутри мяса достигала 57-60 градусов, а курица должна прожариться минимум до 75 градусов.

Чтобы определить температуру мяса, можно использовать специальный термометр или воспользоваться простым и надежным способом - надрезать блюдо. Готовое мясо меняет цвет с красного на белый (курятина) или слегка коричневый (свинина или телятина).

Дать мясу отдохнуть после жарки

Перед подачей важно подождать 5-10 минут, накрыв фольгой мясо. Так соки равномерно распределятся по всему куску, и мясо будет более сочным.

Этот шаг часто пропускают, однако на самом деле это оказывает большое влияние на вкус готового мяса.